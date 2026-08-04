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Паспорт РФ як підстава для звільнення: Верховний Суд скасував рішення про поновлення посадовця на роботі

09:00, 4 серпня 2026
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Посадовець заперечував наявність паспорта країни-агресора, вимагав поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виграв справу у двох інстанціях, проте Верховний Суд став на бік роботодавця.
Паспорт РФ як підстава для звільнення: Верховний Суд скасував рішення про поновлення посадовця на роботі
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Верховний Суд став на бік Держпродспоживслужби у спорі про звільнення керівника обласного управління. Суд зазначив, що отримання від СБУ інформації про наявність у державного службовця громадянства іншої держави є безумовною підставою для припинення державної служби.

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Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у справі №480/7731/22.

За матеріалами справи, у листопаді 2022 року начальник ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області оскаржив своє звільнення після того, як Держпродспоживслужба отримала від СБУ інформацію про нібито набуття ним громадянства РФ у 2014 році. Посадовець заперечував, що коли-небудь отримував російський паспорт, і просив скасувати наказ про звільнення, поновити його на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Сумський окружний адміністративний суд, а згодом і апеляційний суд стали на бік позивача. Суди скасували наказ про звільнення, поновили його на посаді та стягнули на його користь 147 393,47 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Крім того, апеляційний суд присудив 10 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу.

Не погодившись із такими рішеннями, Держпродспоживслужба подала касаційну скаргу. Вона зазначила, що суди неправильно застосували статтю 84 Закону «Про державну службу» та не врахували правові висновки Верховного Суду. На думку скаржника, отримана від СБУ інформація про наявність у державного службовця громадянства іншої держави є достатньою підставою для звільнення, а проведення додаткової перевірки чи службового розслідування закон не вимагає.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що відповідно до частин першої та другої статті 84 Закону України «Про державну службу» суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня встановлення факту наявності в нього громадянства іншої держави або набуття такого громадянства під час проходження державної служби. Закон не передбачає для роботодавця альтернативних варіантів дій чи додаткових процедур у разі встановлення такого факту.

Водночас суд наголосив, що факт набуття іноземного громадянства має ґрунтуватися на беззаперечних доказах, оскільки його встановлення тягне для державного службовця негативні наслідки у вигляді звільнення. Обов’язок установити цей факт покладається саме на суб’єкта призначення.

Оцінюючи обставини справи, Верховний Суд звернув увагу, що Держпродспоживслужба прийняла рішення про звільнення позивача на підставі листа СБУ, до якого були додані роздруківки з інформаційних ресурсів РФ, а також копія заяви про видачу паспорта громадянина Російської Федерації із відомостями про його отримання позивачем у 2014 році.

Суд нагадав, що відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» СБУ наділена повноваженнями здійснювати контррозвідувальну діяльність, виявляти загрози національній безпеці та встановлювати факти набуття громадянами України громадянства іншої держави.

Верховний Суд дійшов висновку, що за встановлених у справі обставин підхід Держпродспоживслужби був передбачуваним та відповідав вимогам закону. Отримання від СБУ інформації про наявність у позивача громадянства Російської Федерації є безумовною підставою для припинення державної служби, а тому Верховний Суд не погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність належних і достатніх доказів для звільнення позивача.

У зв’язку з цим Верховний Суд визнав, що рішення судів попередніх інстанцій ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права та без повного з’ясування всіх обставин справи, задовольнив касаційну скаргу Держпродспоживслужби, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалив нову постанову, якою відмовив у задоволенні позову про скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку.

Оскільки основні позовні вимоги були відхилені, Верховний Суд також скасував постанову апеляційного суду щодо стягнення витрат на професійну правничу допомогу та відмовив у задоволенні заяви позивача про ухвалення додаткового рішення в цій частині. Судові витрати розподілу не підлягають.

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