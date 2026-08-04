20% ПДВ на дешеві посилки: українці переплачуватимуть за імпорт без української альтернативи

ПДВ на посилки з 0 євро: чому Україна впроваджує «європейські правила» оподаткування замість створення власної індустрії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом останніх десятиліть ліміт у 150 євро для міжнародних посилок був своєрідною безмитною гаванню для українських споживачів при замовленні товарів із закордонних маркетплейсів. Проте у 2026 році ситуація змінилася: уряд офіційно направив до парламенту законопроєкт 15460, що впроваджує «європейську» модель оподаткування e-commerce.

Головним поштовхом до ініціатив став не лише пошук додаткових 10 мільярдів гривень для бюджету, а й вимоги МВФ та ЄС щодо гармонізації митних правил. Проте поки влада говорить про чесну конкуренцію, суспільство та бізнес дискутують: чи не стане це просто черговим податковим тягарем в умовах, коли власної промисловості, яку варто було б захищати, критично мало? Розберемо, що саме пропонує новий урядовий проєкт, і що саме зміниться у наших кошиках на AliExpress та Amazon.

Чому саме зараз?

Ідея оподатковувати міжнародні посилки з першого євро виникла не випадково. Україна намагається синхронізувати своє законодавство з митною реформою Європейського Союзу.

Із 1 липня 2026 року в країнах ЄС скасовано безмитний поріг у 150 євро для товарів із третіх країн. Натомість запроваджено новий механізм — фіксований збір у розмірі 3 євро за кожну товарну позицію у відправленні.

Причина таких змін — стрімке зростання міжнародної онлайн-торгівлі. За даними Єврокомісії, лише у 2025 році до країн ЄС надійшло близько 5,9 млрд посилок без сплати мита, що, на думку європейської влади, створило нерівні умови для місцевого бізнесу.

Український уряд використовує схожу аргументацію. У Кабміні вважають, що українські виробники та продавці сплачують ПДВ і податки, тоді як товари, замовлені з іноземних маркетплейсів, мають конкурентну перевагу через чинний безмитний ліміт.

Крім того, ухвалення відповідних законодавчих змін є одним зі структурних маяків у програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом і входить до переліку зобов’язань, від виконання яких залежить подальше міжнародне фінансування країни.

Що змінює законопроєкт

Законопроєкт № 15460 передбачає внесення змін до Митного кодексу України, які змінюють правила оподаткування міжнародних онлайн-покупок.

Головна зміна — скасування чинного звільнення від ПДВ для товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Якщо документ ухвалять, 20% ПДВ нараховуватиметься фактично з першого євро вартості товару. Водночас ввізне мито для відправлень до 150 євро, як і раніше, не застосовуватиметься.

Документ також запроваджує поняття «підприємство електронного інтерфейсу» — фактично йдеться про міжнародні маркетплейси та онлайн-платформи, через які українці замовляють товари.

Важливо: приватні подарунки від фізичної особи фізичній особі вартістю до 45 євро залишаються звільненими від оподаткування

Саме на такі маркетплейси або їхніх уповноважених представників пропонується покласти обов’язок із нарахування, утримання та сплати ПДВ до бюджету України. Це означає, що покупець сплачуватиме податок одразу під час оформлення замовлення на сайті, без додаткового митного оформлення чи окремої сплати після прибуття посилки.

Податок «без черг»

Уряд пропонує максимально автоматизувати нову модель оподаткування міжнародних посилок, щоб покупці не проходили додаткових митних процедур.

Замість паперових декларацій оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники передаватимуть до митних органів електронні реєстри міжнародних відправлень. Саме вони стануть підставою для митного оформлення товарів.

Іноземні маркетплейси, які продають товари українським покупцям, повинні будуть зареєструватися в українських митних органах як платники ПДВ та отримати спеціальний обліковий номер. Це стосуватиметься, зокрема, великих міжнародних платформ на кшталт Temu, AliExpress та інших.

Для розрахунку ПДВ застосовуватиметься офіційний валютний курс: для резидентів — курс НБУ на дату оплати товару, для нерезидентів — курс Європейського центрального банку, визначений законодавством. Такий механізм має забезпечити автоматичне нарахування податку ще на етапі оформлення замовлення, без додаткових платежів під час отримання посилки.

Існує ризик, що деякі маркетплейси не захочуть проходити складну процедуру реєстрації та звітності в Україні. У такому разі тягар сплати ПДВ ляже безпосередньо на плечі отримувача через поштового оператора, що призведе до черг та затримок.

Фінансова гарантія у 100 тисяч євро

Законопроєкт № 15460 запроваджує новий механізм фінансового забезпечення сплати ПДВ для міжнародної електронної торгівлі.

Документ передбачає, що маркетплейс або його уповноважений посередник в Україні повинен надати митним органам фінансову гарантію у розмірі, еквівалентному 100 тис. євро. Вона має забезпечити сплату ПДВ за товарами, що ввозяться в Україну в межах дистанційного продажу.

Якщо електронна платформа є нерезидентом України, вона повинна визначити українського посередника, який стане на облік у митниці, відповідатиме за адміністрування податку та надаватиме таку гарантію.

Інформація про гарантію вноситиметься до спеціального електронного реєстру міжнародних поштових та експрес-відправлень. Після підтвердження сплати ПДВ до бюджету митниця припинятиме дію гарантії.

Тобто механізм покликаний убезпечити державу від несплати податку, адже відповідальність за його нарахування і перерахування до бюджету покладається не на покупця, а на маркетплейс або його представника.

Чи дійсно захистить реформа українського виробника?

Головний аргумент уряду — створити рівні умови для українського бізнесу та іноземних онлайн-платформ. У Мінфіні вважають, що сьогодні імпортні товари, які надходять у міжнародних посилках, мають податкову перевагу перед продукцією, що продається через український ритейл.

Водночас у багатьох категоріях товарів — насамперед електроніці, гаджетах та аксесуарах — Україна практично не має власного виробництва. Тому скасування неоподатковуваного ліміту означатиме передусім подорожчання імпортних товарів для кінцевого споживача, а не стимулювання вітчизняної промисловості.

Фактично зміни можуть більше підтримати великих імпортерів і торговельні мережі, які вже сплачують усі податки під час ввезення товарів, ніж безпосередньо українських виробників. Ціни на дрібні товари з AliExpress, Temu та Amazon зростуть мінімум на 20%, тобто у багатьох сегментах споживачі просто платитимуть більше за той самий імпорт, не отримуючи вітчизняного аналога.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.