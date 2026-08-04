Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

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Екологічна ситуація в Україні сьогодні поєднує не тільки наслідки багаторічного промислового навантаження, а і масштабні екологічні втрати, спричинені повномасштабною війною. За даними Міндовкілля, збитки від забруднення водних ресурсів становлять 78,3 млрд грн, а від засмічення водних об’єктів — ще 9,8 млрд грн. Тільки за 2025 рік загальний скид у поверхневі водні об’єкти становив майже 3 млрд м. куб. При цьому основним джерелом забруднення залишаються підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

Протягом тривалого часу показники якості вод стрімко погіршувалися через систематичний скид неочищених стоків та неконтрольовану забудову берегів. Ключова причина — неспівмірність штрафів із завданою шкодою. На тлі мільярдних екологічних збитків чинні штрафи у 51–136 грн за забруднення водойм давно втратили превентивну функцію, фактично заохочуючи, а не стримуючи порушення.

За даними екоінспекції, у 2024 році було складено понад 15,1 тис. протоколів, але середній штраф склав лише 200–300 грн. Для бізнесу це стало статтею дрібних витрат, а не стимулом для інвестицій.

Депутатська ініціатива: законопроєкт № 15462

Цей проєкт закону є найбільш деталізованим, із усіх останніх інціатив, що були зареєстровані останнім часом у Верховній Раді, з метою посилення відповідальності за забруднення водойм.

Проєкт суттєво переглядає чинні норми КУпАП та Кримінального кодексу.

Зокрема, за забруднення чи засмічення вод, порушення умов спеціального водокористування, а також скидання неочищених стічних вод без дозволу або з перевищенням установлених нормативів пропонується збільшити штраф для громадян з нинішніх 51–119 грн до 3400 — 8500 грн.

Для посадових осіб та ФОП пропонується штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн.

За повторне порушення протягом року санкції зростатимуть до 17000–34000 грн для громадян і до 51000–119000 грн для посадових осіб та ФОП із можливістю конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Крім того, вперше передбачаються значні штрафи за розорювання земель, забудову та влаштування сміттєзвалищ у прибережних захисних смугах. Штрафи для громадян складуть до 11 900 грн, а для бізнесу — до 68 000 грн.

Законопроєкт не лише суттєво підвищує штрафи, а й змінює саму модель відповідальності за екологічні правопорушення.

Вперше фізичних осіб-підприємців прямо визначено окремими суб’єктами адміністративної відповідальності. Для повторних порушень передбачено значно суворіші санкції, включно з можливістю конфіскації техніки та інших знарядь, які використовувалися для незаконного видобутку корисних копалин, скидання відходів чи інших правопорушень. Водночас економічна логіка реформи полягає в тому, щоб зробити порушення екологічного законодавства фінансово невигідним: запропоновані штрафи мають перевищити потенційну вигоду від невикористання або неналежної експлуатації очисних споруд.

Законопроєкт № 15462 також пропонує нову редакцію ст. 242 КК України.

Вперше вводиться покарання за систематичне незаконне скидання неочищених стоків у значних обсягах.

Відповідно до нової редакції статті 242 порушення правил охорони вод, якщо це спричинило забруднення або зміну їхніх природних властивостей, виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля, а також систематичне незаконне скидання неочищених стічних вод у значних обсягах передбачено штраф до 136 000 грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі до 5 років.

Якщо забруднення спричинило загибель тварин чи масове захворювання людей — штраф до 340 000 грн або позбавлення волі до 8 років.

Урядові альтернативи: №15096 та №15096-1

Як уже зазначала «Судово-юридична газета» Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт № 15096 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів» та альтернативний законопроєкт №15096-1.

Ці законопроєкти також спрямовані на посилення відповідальності, але мають дещо інший фокус:

Вперше пропонується карати за руйнування русел річок і струмків при будівництві доріг та інженерних комунікацій.

Пропонується штрафи від 3 400 до 6 800 грн для громадян та до 11 900 грн для посадових осіб.

Вводиться відповідальність за приховування даних про реальні обсяги забору чи скидання води.

Чи обере Рада один із варіантів?

Ситуація 2026 року не залишає парламенту вибору. Коли у річку Дніпро щорічно потрапляє понад 153 млн м. куб. забруднених стоків, а плани управління басейнами виконуються лише на лічені відсотки через брак ресурсів та відповідальності, косметичні зміни вже не допоможуть.

Найімовірніше, Верховна Рада візьме за основу урядовий законопроєкт №15096, доповнивши його окремими більш жорсткими положеннями щодо відповідальності, запропонованими у законопроєкті №15462. Такий підхід дозволить наблизити українське законодавство до вимог ЄС та суттєво посилити відповідальність за порушення правил охорони вод. Якщо документ буде ухвалено, екологічні інспектори отримають значно ефективніші інструменти реагування, а підвищення штрафів має посилити превентивний ефект і стимулювати дотримання природоохоронного законодавства.

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