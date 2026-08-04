Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №15403-2, яким пропонується суттєво посилити відповідальність за порушення правил паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

На відміну від законопроєктів №15403 та №15403-1, які також передбачають посилення відповідальності за незаконне використання місць для осіб з інвалідністю, альтернативний документ пропонує комплексний підхід. Крім збільшення штрафів, він передбачає можливість повідомляти про такі правопорушення через мобільний застосунок «Дія», а також запровадження електронного обліку транспортних засобів, якими користуються або перевозять осіб з інвалідністю.

Чому виникла необхідність у змінах

Автор законодавчої ініціативи зазначає, що після початку повномасштабної війни кількість осіб з інвалідністю в Україні суттєво збільшилася. За офіційними оцінками, станом на 2026 рік вона зросла приблизно на 600 тисяч осіб. Крім того, значна кількість військовослужбовців, ветеранів, ветеранок і цивільних ще проходять процедуру встановлення інвалідності.

В таких умовах особливого значення набуває забезпечення безперешкодного доступу до спеціально відведених місць для зупинки, стоянки та паркування. При цьому статистика свідчить про збільшення кількості відповідних правопорушень. Якщо у 2023 році було зафіксовано 5756 випадків незаконного використання місць для осіб з інвалідністю, то у 2024 році їх кількість зросла до 7259.

На думку авторів законопроєкту, сам факт підвищення штрафів не гарантує невідворотності відповідальності, якщо не вдосконалити порядок виявлення та документування таких порушень.

Громадянам хочуть дозволити фіксувати порушення через мобільний застосунок

Однією з головних новел альтернативного законопроєкту є запровадження можливості для громадян самостійно фіксувати порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Зробити це пропонується за допомогою програмного забезпечення мобільного застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Передбачається, що застосунок автоматично забезпечуватиме: електронну ідентифікацію користувача, фіксацію дати та часу правопорушення, визначення місця та географічних координат, захист інформації від змін, підтвердження цілісності та автентичності фото- і відеоматеріалів.

Водночас законопроєкт встановлює вимоги до фотофіксації – обов’язковою буде наявність не менше двох фотографій транспортного засобу, зроблених із різних або протилежних ракурсів, що дасть можливість належним чином підтвердити факт правопорушення. Також пропонується визначити, що громадянин, який повідомив про таке порушення через застосунок, набуватиме статусу свідка у справі про адміністративне правопорушення.

Які штрафи пропонується збільшити

Істотно посилюється адміністративна відповідальність за незаконне використання місць для осіб з інвалідністю. Так, штраф за: зупинку або стоянку транспортного засобу на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, неправомірне використання розпізнавального знака «Особа з інвалідністю» пропонується встановити у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян замість чинних 60–100 неоподатковуваних мінімумів.

Також до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонується підвищити штраф за безоплатне паркування на місцях для осіб з інвалідністю особами, які не мають права користуватися такою пільгою.

Посилюється і відповідальність посадових осіб, які забезпечують утримання паркувальних майданчиків. Якщо сьогодні за необлаштування місць для осіб з інвалідністю або порушення вимог щодо їх розміщення передбачений штраф від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то законопроєктом пропонується збільшити його до 100–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протоколи і постанови можуть стати електронними

Пропонується дозволити складати протоколи про адміністративні правопорушення у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Також в електронній формі зможуть оформлюватися постанови про накладення адміністративних стягнень.

Крім цього, уточнюються норми щодо розгляду таких справ інспекторами з паркування та уповноваженими посадовими особами, а також порядок їх оскарження.

У яких випадках автомобіль можуть евакуювати

Документом пропонується розширити підстави для тимчасового затримання транспортних засобів. Зокрема, працівники Національної поліції зможуть тимчасово затримувати автомобілі у випадках, коли вони незаконно займають місця, призначені для транспортних засобів осіб з інвалідністю, у випадках, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Як і зараз, затримання може здійснюватися шляхом блокування транспортного засобу або його доставлення на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора.

Які зміни пропонуються до законодавства про осіб з інвалідністю

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Зокрема, замість розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» пропонується використовувати знак «Особа з інвалідністю».

Водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, отримають право внести інформацію про використання транспортного засобу до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Форму знака, порядок його використання та порядок внесення інформації до реєстру має визначити Кабінет Міністрів України. Водночас водії, які користуватимуться відповідними пільгами, повинні будуть мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів, і пред’являти їх у паперовій або електронній формі на вимогу поліцейського чи інспектора з паркування.

Нагадаємо Раніше у Верховній Раді були зареєстровані законопроєкти №15403 та №15403-1, які також спрямовані на посилення відповідальності за незаконне використання місць для осіб з інвалідністю. Втім, альтернативний законопроєкт №15403-2 пропонує не обмежуватися підвищенням штрафів, а запровадити цифровий механізм фіксації таких правопорушень громадянами через мобільний застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, цифровізувати оформлення адміністративних матеріалів та уточнити порядок користування пільгами для водіїв з інвалідністю і водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.

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