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Прокурору Андрію Криворучку заборонили переведення протягом року: ВРП не скасувала дисциплінарне стягнення за «справою МСЕК

11:31, 4 серпня 2026
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ВРП залишила без змін дисциплінарне стягнення прокурору Андрію Криворучку
Прокурору Андрію Криворучку заборонили переведення протягом року: ВРП не скасувала дисциплінарне стягнення за «справою МСЕК
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Вища рада правосуддя після продовження розгляду скарги прокурора Андрія Криворучка на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів ухвалила рішення залишити без змін постанову КДКП від 1 квітня 2026 року № 181дп-26 про накладення на нього дисциплінарного стягнення.

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За відповідне рішення проголосували 6 членів ВРП, проти — 5.

Обставини справи

Андрій Криворучко обіймає посаду начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Чернігівської обласної прокуратури. Стаж роботи в органах прокуратури — понад 27 років.

У 2017 році йому було встановлено ІІ групу інвалідності безстроково (після попереднього встановлення ІІІ групи). Пенсію по інвалідності він не оформлював — з 2016 року отримує пенсію за вислугу років.

Підставою для дисциплінарної скарги стали численні публікації в медіа протягом 2024–2025 років про масове видавання МСЕК необґрунтованих висновків про інвалідність посадовцям, зокрема працівникам прокуратури. Питання набуло суспільного резонансу і розглядалося на засіданні РНБО.

Офіс Генерального прокурора вважав, що в ситуації, коли поширювалася інформація, яка принижувала честь, гідність і ділову репутацію прокурора та авторитет органів прокуратури, Криворучко не вжив жодних активних заходів для спростування цих відомостей і публічного підтвердження законності набутого статусу особи з інвалідністю.

1 квітня 2026 року КДКП кваліфікувала такі дії як дисциплінарний проступок (пункти 5 та 6 частини першої статті 43 Закону «Про прокуратуру») і наклала стягнення у вигляді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду.

Рішення ВРП

Під час засідання Рада заслухала представника Офісу Генерального прокурора Руслана Бесараба та представника КДКП Євгенію Мнишенко. ВРП дійшла висновку, що обставини та висновки, викладені в рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, є достатньо обґрунтованими.

За оцінкою Ради, поведінка прокурора Андрія Криворучка дискредитує органи прокуратури перед суспільством. У зв’язку з цим ВРП погодилася зі стягненням у вигляді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймає посаду.

Таким чином, рішення КДКП від 1 квітня 2026 року № 181дп-26 залишено в силі.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що  ВРП оголосила перерву у розгляді скарги прокурора Андрія Криворучка на рішення КДКП.

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