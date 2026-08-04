ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора ВРП.

Рішення прийнято одноголосно.

Підставою стало його призначення на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду відповідно до указу Президента України від 30 липня 2026 року.

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року ВРП призначила Олега Ільницького дисциплінарним інспектором строком на п’ять років.

25 серпня 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендацією про призначення Олега Ільницького на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

16 вересня 2025 року ВРП відмовила у внесенні Президентові України подання про призначення Олега Ільницького на цю суддівську посаду.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішенням від 12 лютого 2026 року у справі № 990/480/25 визнав протиправним і скасував рішення Вищої ради правосуддя від 16 вересня 2025 року № 1938/0/15-25. Суд зобов’язав ВРП повторно розглянути питання про внесення Президентові України подання про призначення Олега Ільницького на посаду судді

Восьмого апеляційного адміністративного суду згідно з рішенням ВККС від 15 серпня 2025 року № 298/ас-25, з урахуванням висновків Верховного Суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський указами від 30 липня 2026 року № 641/2026–653/2026 призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів, у тому числі Олега Ільницького на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

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