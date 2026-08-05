Екоцид прирівнюють до найтяжчих злочинів — зареєстровано два законопроєкти

На тлі масштабної екологічної шкоди, завданої війною, у Верховній Раді пропонують оновити поняття екоциду та посилити кримінальну відповідальність за злочини проти довкілля.

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Після початку повномасштабної війни питання кримінальної відповідальності за екоцид набуло особливої актуальності. Водночас чинна редакція статті 441 Кримінального кодексу не забезпечує ефективного розслідування таких злочинів. У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти — №15424 та альтернативний №15424-1 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо уточнення відповідальності за екоцид».

Обидва документи спрямовані на оновлення статті 441 Кримінального кодексу України, однак пропонують різні підходи до визначення екоциду, підстав кримінальної відповідальності та покарання за цей злочин.

Чому чинна стаття 441 КК України потребує оновлення

Автори альтернативного законопроєкту зазначають, що чинна редакція статті 441 Кримінального кодексу має низку суттєвих недоліків. Зокрема, вона не визначає чітко суб’єктивну сторону злочину, що ускладнює встановлення форми вини та відмежування екоциду від воєнних злочинів і інших кримінальних правопорушень проти довкілля.

Крім того, закон не містить чітких критеріїв, за якими можна оцінити, що є тяжкою, широкомасштабною або тривалою шкодою довкіллю. Це призводить до різного тлумачення цих понять і не сприяє формуванню сталої судової практики, хоча сучасна екологічна наука вже дозволяє визначати об’єктивні показники деградації екосистем, втрати біорізноманіття та погіршення стану ґрунтів, водних ресурсів і атмосферного повітря.

У зв’язку з цим пропонується уточнити об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, закріпити його умисний характер, передбачити окрему відповідальність за екоцид, вчинений як у мирний час, так і в умовах воєнного або надзвичайного стану, а також запровадити законодавчі критерії оцінки тяжкої, широкомасштабної або тривалої шкоди довкіллю.

Що пропонують у законопроєктах

Попри спільну мету — оновити кримінальну відповідальність за екоцид, законопроєкти пропонують різні підходи до визначення цього злочину, підстав відповідальності та санкцій.

Основний законопроєкт №15424 зберігає чинну конструкцію статті 441, однак уточнює її. До переліку діянь пропонується додати отруєння земель, а також прямо визначити, що інші дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу, мають бути умисними. Крім того, документ вперше пропонує законодавчо визначити поняття екологічної катастрофи як глибокого та деструктивного порушення екологічного балансу, що призвело до повної втрати здатності природного середовища до самовідновлення, масової загибелі живих організмів або неможливості проживання людей.

Також основний законопроєкт пропонує диференціювати відповідальність за екоцид. Зокрема:

від 8 до 12 років позбавлення волі — за основний склад злочину;

від 12 до 15 років або довічне позбавлення волі — якщо екоцид вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб або якщо такі дії спричинили екологічну катастрофу.

Крім того, законопроєкт пропонує запровадити відповідальність юридичних осіб за екоцид. У разі, якщо діяльність юридичної особи була повністю або переважно спрямована на вчинення такого злочину або заподіяна довкіллю шкода є незворотною, суд зможе ухвалити рішення про її ліквідацію. Кошти від реалізації майна пропонується спрямовувати на ліквідацію екологічних наслідків, відшкодування шкоди потерпілим та виплату компенсацій працівникам.

Натомість альтернативний законопроєкт №15424-1 пропонує фактично повністю змінити підхід до визначення екоциду. Замість переліку конкретних дій автори пропонують визначити цей злочин як протиправне умисне діяння, внаслідок якого завдано тяжкої та широкомасштабної або тривалої шкоди довкіллю. Таким чином, ключовим критерієм стає не спосіб вчинення злочину, а масштаб його наслідків.

Ще однією відмінністю альтернативного законопроєкту є виокремлення екоциду, вчиненого в умовах воєнного або надзвичайного стану, як самостійного кваліфікованого складу злочину.

За екоцид у мирний час пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, а якщо злочин вчинено під час воєнного чи надзвичайного стану — 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Крім цього, альтернативний законопроєкт пропонує, щоб поняття тяжкої та широкомасштабної або тривалої шкоди довкіллю визначав центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Окремо передбачається, що тривалою вважатиметься шкода, яка є незворотною або не може бути усунена шляхом природного відновлення довкілля чи його елементів протягом тривалого часу.

Отже, основний законопроєкт №15424 пропонує уточнити чинну редакцію статті про екоцид, зокрема визначити поняття екологічної катастрофи та запровадити відповідальність для юридичних осіб. Водночас альтернативний законопроєкт №15424-1 передбачає новий підхід до визначення екоциду, пов’язуючи його насамперед із масштабом заподіяної довкіллю шкоди, а також встановлює окрему відповідальність за цей злочин, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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