Підрахунок сумісників для бронювання працівників: як працює правило «найдовшого стажу»

Кого включати до розрахунку квоти при бронюванні, як застосовувати правило «найдовшого строку роботи» та які помилки можуть коштувати бізнесу статусу критично важливого.

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Липневі зміни до порядку бронювання принесли бізнесу нові виклики, адже нові правила можуть позбавити підприємство частини квоти. Цього разу нововведення насамперед торкнулися працівників, які працюють за сумісництвом на кількох критично важливих підприємствах.

Тепер «конкуренція» за квоту бронювання між роботодавцями вирішується на користь того, з ким у працівника триваліші трудові відносини. Так, з 3 липня 2026 року набули чинності зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які запровадили новий принцип обліку працівників-сумісників. Якщо людина працює на двох або більше критично важливих підприємствах, для визначення квоти бронювання її враховують лише за одним місцем роботи — там, де вона має довший стаж.

Фактично це означає, що підприємство не зможе включити такого працівника до своєї квоти, якщо його основне місце обліку визначене за іншим критично важливим роботодавцем. Відповідно, цей працівник не збільшуватиме загальну кількість військовозобов’язаних, від якої розраховується ліміт бронювання.

Водночас на практиці роботодавці вже повідомляють про некоректну роботу електронної системи. У деяких випадках портал порівнює всі місця роботи сумісника, а не лише критично важливі підприємства. Очікується, що до 1 вересня роботодавці зможуть бачити в особистому кабінеті на порталі «Дія», за яким саме роботодавцем враховано кожного сумісника.

Як перевірити, за ким врахований сумісник

Поки спеціального сервісу не запроваджено, роботодавці можуть перевіряти інформацію через електронну трудову книжку на вебпорталі Пенсійного фонду України. Саме дата прийняття на роботу дає змогу визначити, де працівник має довший стаж.

Довідки ОК-5 та ОК-7 можуть бути допоміжним джерелом інформації, однак вони не завжди дозволяють встановити точну дату працевлаштування, особливо якщо працівника прийнято на кілька робіт протягом одного місяця.

Хто враховується при розрахунку квоти

Після визначення загальної кількості військовозобов’язаних працівників підприємство повинне правильно сформувати базу для розрахунку квоти бронювання. Саме від цього показника залежить, скільки працівників можна забронювати.

До розрахунку включаються лише військовозобов’язані працівники. Водночас законодавство передбачає низку категорій, які до загальної чисельності не включаються:

військовозобов’язані жінки;

особи, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальних органах;

працівники, уже заброньовані іншим роботодавцем;

сумісники, які мають довший стаж роботи на іншому критично важливому підприємстві;

окремі категорії осіб, які бронюються незалежно від квоти (зокрема керівники категорії «А», голови громад та кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств).

Під час розрахунку квоти спочатку виключаються всі категорії працівників, що не враховуються в квоту і лише після цього щодо решти сумісників застосовується правило «найдовшого строку трудових відносин».

Які діють ліміти бронювання

Після визначення базової чисельності військовозобов’язаних застосовується відповідний ліміт бронювання. Загальне правило передбачає, що підприємство може забронювати не більше 50% військовозобов’язаних працівників.

Водночас законодавство встановлює винятки. До 75% працівників можуть бронювати підприємства тепло- та водопостачання, а також суб’єкти у сфері управління відходами. До 100% — окремі підприємства паливно-енергетичного комплексу, оператори протимінної діяльності та підприємства, які працюють у районах активних бойових дій. В окремих випадках ліміт понад 50% може бути погоджений Міністерством оборони за рішенням міжвідомчої робочої групи.

Що потрібно врахувати роботодавцям

Якщо підприємство перевищило встановлену квоту, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал «Дія» заяву про анулювання бронювання працівників, які були заброньовані понад дозволений ліміт.

Якщо цього не зробити, це вважається підставою для скасування статусу критично важливого підприємства. Повторно отримати такий статус у цьому випадку можна буде не раніше ніж через шість місяців.

Списки на бронювання, як і раніше, подаються через портал «Дія». Після їхнього погодження переведення працівника на спеціальний військовий облік зазвичай займає до 72 годин, а для окремих категорій державних службовців — до 24 годин.

Для критично важливих підприємств також зберігається вимога щодо рівня оплати праці: заробітна плата працівника має становити не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати, якщо інше не передбачено для державних чи комунальних установ.

Важливо: недотримання зарплатного критерію є однією з підстав для скасування статусу критично важливого підприємства.

Нові правила істотно підвищують значення правильного обліку сумісників. Помилки при розрахунку квоти можуть призвести до перевищення встановленого ліміту бронювання, що створює ризик перегляду статусу критично важливого підприємства. Саме тому роботодавцям рекомендують уже зараз провести аудит працівників-сумісників та перевірити їхній стаж роботи через електронні сервіси Пенсійного фонду.

Нові правила бронювання суттєво ускладнили роботу критично важливих підприємств. Особливо це стосується обліку працівників-сумісників, адже помилки під час розрахунку квоти можуть призвести не лише до анулювання окремих бронювань, а й до втрати статусу критично важливого підприємства.

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