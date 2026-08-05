Державна служба якості освіти України отримала нові повноваження: до чого готуватися директорам шкіл

Документ визначає, коли інспектори можуть прийти до школи без попередження, які документи вони зобов’язані пред’явити та в яких випадках керівник закладу має право відмовити їм у допуску.

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Міністерство освіти і науки виклало у новій редакції Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти. Документ регламентує механізм здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері освіти незалежно від форми власності чи підпорядкування школи.

Позапланові перевірки проводитимуть Державна служба якості освіти України та її територіальні органи. При цьому заклади освіти не отримуватимуть попереднього попередження про візит комісії.

Коли можуть призначити перевірку

Порядок визначає три підстави для проведення позапланової перевірки:

звернення фізичної особи про порушення її прав чи законних інтересів із документами, що підтверджують такі порушення (за наявності)

необхідність перевірити виконання раніше виданого розпорядження про усунення порушень

звернення освітнього омбудсмена.

Водночас повторна перевірка за тим самим фактом, який уже був предметом попереднього контролю, не допускається. Крім того, інспектори мають право перевіряти лише ті питання, які стали підставою для призначення позапланового заходу.

Комісію мають створити щонайменше з трьох осіб

Порядок передбачає, що для проведення позапланової перевірки орган контролю утворює комісію, до складу якої повинні входити не менше трьох осіб. Очолює її працівник Державної служби якості освіти або її територіального органу.

До складу комісії не можуть включати осіб, які є близькими родичами працівників школи або мають конфлікт інтересів. За потреби до перевірки можуть залучатися адвокати чи представники громадських об’єднань як треті особи.

Коли школу можуть не допустити до перевірки

Перед початком перевірки члени комісії повинні надати керівнику закладу: копію наказу про проведення перевірки, копію направлення, документи, що посвідчують особу кожного члена комісії.

Якщо перевірку проводить територіальний орган Державної служби якості освіти, додатково має бути надана копія погодження центрального органу. Відсутність хоча б одного із цих документів є законною підставою для недопуску комісії до проведення перевірки.

Також підставою для відмови може бути проведення повторної перевірки за тим самим фактом або порушення встановлених законом вимог щодо строків її проведення.

Скільки триватиме перевірка

Максимальна тривалість позапланової перевірки становить: до 10 робочих днів – для більшості закладів освіти, до 5 робочих днів – якщо у школі працює не більше 50 педагогічних працівників. Продовжувати строк проведення перевірки закон не дозволяє.

Під час проведення перевірки керівник закладу освіти має право: бути присутнім під час усіх перевірочних заходів, надавати пояснення, документи та свої заперечення, підписати акт перевірки із зауваженнями, здійснювати аудіо-, фото- або відеофіксацію перевірки, оскаржити рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органу контролю.

У разі незгоди з висновками перевірки керівник може підписати акт із письмовими зауваженнями, які стають його невід’ємною частиною.

Після завершення заходу комісія складає акт перевірки у трьох примірниках. Один із них передають керівнику закладу освіти, другий – засновнику школи, третій залишається в органі державного нагляду.

Якщо під час перевірки виявлено порушення, орган контролю протягом п’яти робочих днів видає розпорядження про їх усунення. Строк виконання визначає орган, який проводив перевірку, однак він не може перевищувати одного року з дня прийняття такого розпорядження. Якщо для усунення порушень потрібне фінансування, строки погоджуються із керівником та засновником закладу освіти.

Якщо вимоги розпорядження не виконані або підтвердження їх виконання не надано, Державна служба якості освіти може провести повторний контроль саме щодо виконання такого розпорядження.

Варто зазначити, що безпідставне перешкоджання проведенню перевірки, ненадання документів або надання неправдивої інформації може стати підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення. За невиконання розпорядження про усунення порушень також передбачена адміністративна відповідальність передбачене частиною другою статті 188-54 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Усі документи, що створюються під час проведення перевірки, формуються в єдину справу та зберігаються в органі, який проводив перевірку, впродовж 5 років.

Що змінилося

школи не попереджатимуть про позапланову перевірку

перевірятимуть лише питання, які стали підставою для її призначення

директор може не допустити комісію за відсутності належно оформлених документів

тривалість перевірки не може перевищувати 10 робочих днів (5 днів — для невеликих шкіл)

керівник має право вести аудіо-, фото- та відеофіксацію перевірки і оскаржити результат.

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