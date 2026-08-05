Діти, народжені після переміщення батьків не матимуть статусу ВПО: що змінює новий закон

Закон запроваджує новий порядок обліку ВПО, цифровий витяг замість довідки, та кредитні гарантії.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ухвалений Верховною Радою на підставі законопроєкту № 12301.

Необхідність комплексного оновлення законодавства автори пояснювали тим, що чинний закон змінювався 24 рази, ще понад 15 законопроєктів пропонували нові поправки, а окремі положення закону вже не відповідали сучасному законодавству та міжнародним стандартам.

Як писала «Судово-юридична газета», новий Закон № 4924-IX стане основним нормативно-правовим актом, який регулюватиме права і свободи внутрішньо переміщених осіб з урахуванням актуальних викликів, пов’язаних із триваючою збройною агресією проти України, а також останніх змін у законодавстві. Одночасно з набранням чинності новим законом втратить чинність Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII, ухвалений у 2014 року.

Зокрема, стаття 5 нового Закону забороняє будь-яку дискримінацію ВПО за фактом внутрішнього переміщення, а також за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи віросповідання, політичних або інших переконань, національного, етнічного чи соціального походження, громадянства, правового або соціального статусу, віку, інвалідності, сімейного чи майнового стану, місця народження або походження чи будь-якою іншою ознакою.

Крім того, ця стаття визначає, що взяття особи на облік як внутрішньо переміщеної не може бути підставою для обмеження її прав і свобод, гарантованих Конституцією України, законами та міжнародними договорами. Водночас статус ВПО може бути підставою для надання особі додаткових гарантій чи пільг, пов’язаних із внутрішнім переміщенням та його наслідками.

Діти, народжені після переміщення, не вважатимуться ВПО

Однією з найбільш помітних новел стала зміна підходу до статусу дітей переселенців.

Стаття 6 нового закону передбачає, що дитина, яка народилася після переміщення батьків або одного з них, не вважається внутрішньо переміщеною особою у розумінні цього Закону. Водночас держава забезпечуватиме підтримку внутрішньо переміщених осіб з урахуванням факту народження дитини після внутрішнього переміщення.

Таким чином закон розмежовує поняття статусу ВПО та державної підтримки. Дитина не набуватиме статусу переселенця лише через те, що її батьки є ВПО, однак народження дитини враховуватиметься під час надання сім’ї відповідних заходів підтримки.

Довідку ВПО замінить витяг із державної бази

Новий закон змінює систему державного обліку переселенців. Основою стане Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб.

Кожному переселенцю гарантується безоплатний доступ до інформації про себе, яка міститься у базі, через електронний кабінет. Передбачено також взаємодію бази з іншими державними реєстрами та інформаційними системами із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Саме на підставі цієї бази формуватиметься витяг, який підтверджуватиме взяття особи на облік, факт внутрішнього переміщення та місце проживання. Документ можна буде отримати як у паперовій, так і в електронній формі, причому обидві матимуть однакову юридичну силу.

Закон визначає новий порядок підтвердження факту проживання на території, з якої особа була змушена переміститися.

Основним підтвердженням стане інформація про задеклароване або зареєстроване місце проживання. Якщо таких даних немає або вони не збігаються з покинутим місцем проживання, цей факт можна буде підтвердити іншими документами чи відомостями у порядку, який визначить Кабінет Міністрів України.

Водночас для осіб, які вже перебувають на обліку як ВПО, повторне підтвердження проживання не вимагатиметься — достатньо відомостей Єдиної інформаційної бази.

Закон встановлює вичерпний перелік підстав для відмови у взятті на облік як внутрішньо переміщеної особи. Серед них — відсутність підтвердження проживання на території, з якої здійснено переміщення, подання завідомо неправдивих відомостей, відсутність обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, а також обвинувальний вирок суду за злочини проти основ національної безпеки України або за статтею 436-2 Кримінального кодексу України.

Також визначено випадки, коли особу можуть зняти з обліку. Це можливо за її заявою або без неї, якщо людина, зокрема, виїхала за кордон на постійне проживання чи без поважних причин перебуває за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року, подала недостовірні відомості, добровільно повернулася до покинутого місця проживання чи щодо неї набрав законної сили обвинувальний вирок за визначені законом злочини.

Водночас особа матиме право повторно стати на облік після зміни обставин або оскаржити рішення про відмову чи зняття з обліку.

Нові гарантії для ВПО за кредитами та позиками

Закон передбачає спеціальні гарантії для внутрішньо переміщених осіб, які після початку тимчасової окупації або бойових дій залишили своє місце проживання на тимчасово окупованій території чи території, де ведуться бойові дії. Йдеться про те, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики не може перевищувати суму процентів, нараховану протягом строку, на який було надано кредит чи позику, за мінімальною ставкою, визначеною договором.

Крім того, за невиконання або неналежне виконання такими внутрішньо переміщеними особами зобов’язань за кредитним договором чи договором позики не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовується відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми, а також інші санкції майнового характеру. Документ зобов’язує кредитора здійснити перерахунок заборгованості за кредитним договором або договором позики протягом семи днів із дня отримання письмового звернення внутрішньо переміщеної особи. Якщо кредитор не виконає цей обов’язок, заборгованість вважатиметься автоматично перерахованою з наступного дня після закінчення семиденного строку.

Звільнення внутрішньо переміщеної особи від негативних наслідків порушення грошових зобов’язань не може бути підставою для відмови у наданні нового кредиту або позики.

Також стаття передбачає, що відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою таких зобов’язань, а також за відшкодування збитків, заподіяних внаслідок тимчасової окупації чи бойових дій, покладається на державу або держави, що здійснили чи здійснюють збройну агресію проти України, відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Новий закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», вперше за 12 років комплексно оновлює підхід до державної підтримки, обліку та захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Відповідні зміни набудуть чинності 22 жовтня 2026 року.

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