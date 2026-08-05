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Поїздка до готелю біля кордону завершилася адмінпротоколом: суд розібрав, чи була це «спроба втечі», чи звичайний відпочинок

07:30, 5 серпня 2026
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Чоловік разом із дружиною їхав до заброньованого готелю на Буковині, однак дорогою отримав протокол за нібито спробу незаконного перетину державного кордону.
Поїздка до готелю біля кордону завершилася адмінпротоколом: суд розібрав, чи була це «спроба втечі», чи звичайний відпочинок
Фото: delo.ua
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Поїздка на відпочинок до Чернівецької області несподівано завершилася адміністративною справою. Чоловіка, який разом із дружиною вирушив до заздалегідь заброньованого готелю, зупинили прикордонники під час трансферу і вручили протокол за нібито спробу незаконного перетину державного кордону.

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Однак Сторожинецький районний суд Чернівецької області не побачив у його діях складу правопорушення та закрив провадження. Про це свідчить постанова у справі №723/3184/26.

Суть спору

Чоловік разом із дружиною заздалегідь спланував відпустку в одному з готелів Чернівецької області. Для поїздки вони оформили бронювання, придбали квитки на потяг в обидва боки та замовили трансфер від Чернівців до місця відпочинку. Крім того, адміністрація готелю повідомила прикордонну службу про перебування туриста в прикордонній зоні у визначені дати, що відповідало встановленому порядку.

Під час поїздки автомобіль, який перевозив туристів до готелю, зупинили співробітники Державної прикордонної служби для перевірки документів. Чоловік надав паспорт, військово-облікові документи та електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+», де містилася інформація про чинне бронювання від мобілізації. Попри це прикордонники склали щодо нього протокол за частиною першою статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вважаючи, що він намагався незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску.

Як зазначалося у протоколі, чоловіка затримали на ділянці відповідальності одного з прикордонних підрозділів Чернівецької області.

Чоловік категорично заперечив суду свою вину та зазначив, що жодного наміру залишити територію України не мав.

Які докази дослідив суд

Дослідивши матеріали справи, суд звернув увагу, що сам по собі протокол не містить опису конкретних дій, які могли б свідчити про спробу незаконного перетину державного кордону. У документі фактично було лише зазначено, що чоловіка затримали та склали щодо нього адміністративний протокол.

Водночас суд підкреслив, що відповідальність за частиною першою статті 204-1 КУпАП настає саме за перетин або спробу перетину державного кордону. Такі дії повинні бути умисними та підтверджуватися належними доказами. Жодних відомостей про те, що чоловік здійснював активні чи пасивні дії, спрямовані на незаконне залишення території України, матеріали справи не містили.

Окремо суд врахував і те, що на момент перевірки чоловік мав чинне бронювання, що підтверджувалося інформацією в застосунку «Резерв+».

Чому суд не погодився з позицією прикордонників

У постанові наголошується, що сам факт перебування людини у прикордонній місцевості ще не означає намір незаконно перетнути державний кордон. Суд зазначив, що орган, який склав протокол, повинен довести не лише місце перебування особи, а й наявність конкретних дій, які свідчили б про підготовку або спробу незаконного перетину. У цій справі таких доказів надано не було.

Суд також звернув увагу, що відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення саме орган, який притягає особу до відповідальності, повинен підтвердити всі елементи складу правопорушення належними доказами.

При ухваленні рішення суд послався на положення КУпАП. Зокрема, відповідно до статті 9 адміністративним правопорушенням визнається винна протиправна дія або бездіяльність. Частина перша статті 204-1 КУпАП передбачає відповідальність за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску або без належних документів. Водночас пункт 1 частини першої статті 247 КУпАП визначає, що провадження підлягає закриттю, якщо відсутні подія або склад адміністративного правопорушення. Саме цю норму суд і застосував під час розгляду справи.

Оцінивши всі надані матеріали, Сторожинецький районний суд Чернівецької області дійшов висновку, що жодних належних доказів спроби незаконного перетину державного кордону органом, який склав протокол, надано не було. Перебування чоловіка у прикордонній зоні саме по собі не доводить наявності умислу на незаконний виїзд з України, особливо з урахуванням підтверджених документами туристичних планів, бронювання готелю, придбаних квитків та чинного бронювання від мобілізації.

У результаті суд закрив провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 247 КУпАП – через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Постанова Сторожинецького районного суду ще раз підтверджує важливий принцип: притягнення до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності належних і достатніх доказів. Сам факт перебування поблизу державного кордону не є порушенням закону.

Рішення також демонструє, що громадяни, які можуть документально підтвердити законну мету перебування у прикордонній місцевості – туристичну поїздку, бронювання готелю, придбані квитки, службове відрядження чи інші законні підстави, – мають реальні шанси захистити свої права в суді, якщо протокол було складено без належних доказів.

Нагадаємо, Болградський районний суд Одеської області закрив провадження, зазначивши, що перебування за 6500 метрів від державного кордону саме по собі не доводить намір його незаконно перетнути.

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суд рішення суду КУпАП

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