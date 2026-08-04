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Науковці зможуть заробляти на власних розробках: що змінить новий закон МОН

20:00, 4 серпня 2026
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Уряд пропонує радикальну реформу комерціалізації наукових розробок через ліквідацію застарілих бюрократичних погоджень та запуск широкого спектра фінансових стимулів для бізнесу й науки.
Науковці зможуть заробляти на власних розробках: що змінить новий закон МОН
Фото: umoloda.kyiv.ua
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Міністерство освіти і науки України (МОН) представило для громадського обговорення проєкт Закону «Про трансфер технологій», який має стати фундаментом для нової інноваційної економіки.

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Документ, розроблений Кабінетом Міністрів України, спрямований на виконання статті 159 Угоди про асоціацію з ЄС та подолання критичного падіння України у світових рейтингах інноваційності.

Актуальність ініціативи підтверджується тим, що попри високий рівень освіти населення, Україна посідає останнє місце в Європі (39 місце серед 39 країн Європи) за обсягами реальних продажів інновацій. Запропоновані зміни покликані створити прозоре правове поле для передачі знань від лабораторій до виробництва, що є критично важливим для післявоєнної відбудови держави.

Наразі МОН активно збирає пропозиції та зауваження до проєкту, які можна подати до 20 серпня на електронну адресу: [email protected].

Відмова від адміністративних бар’єрів та свобода договору

Однією з найбільш значущих новел законопроєкту є повне скасування процедур погодження трансферу та обов’язкової реєстрації технологій, які на сьогодні виступають штучними бар’єрами для бізнесу.

Замість жорсткого державного регулювання запроваджується принцип свободи договору відповідно до цивільного законодавства. Це означає, що сторони зможуть самостійно визначати умови співпраці, не обмежуючись застарілими переліками «істотних умов» договорів про трансфер.

Такий підхід має кардинально пришвидшити обіг технологій та знизити корупційні ризики, пов’язані з реєстраційними процедурами.

Стартапи та спін-офи

Законопроєкт пропонує системні зміни до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», надаючи державним науковим установам та університетам право бути засновниками юридичних осіб, зокрема стартапів та спін-офів.

Важливою деталлю є можливість внесення майнових прав на технології до статутного капіталу таких компаній. Більше того, розробники зможуть надавати ліцензії в обмін на частку в капіталі (акції), а отримані дивіденди та ліцензійні платежі визнаватимуться власними надходженнями установи.

Це дозволить спрямовувати кошти не лише на статутну діяльність, а й на пряме матеріальне стимулювання авторів розробок та менеджерів, які забезпечили їхній трансфер.

Правовий статус студента-винахідника: чіткі межі власності

Особливий інтерес викликає норма щодо розподілу прав на технології, створені здобувачами освіти. Проєкт встановлює, що права на розробки, створені студентом поза трудовими відносинами, належать самому здобувачу.

Проте, якщо технологія була створена з «істотним використанням ресурсів» навчального закладу — наприклад, через систематичне залучення фахівців установи чи використання її закритого ноу-хау — майнові права належатимуть закладу вищої освіти. Водночас звичайне використання бібліотек чи ліцензійного софту не вважатиметься підставою для претензій закладу на авторські права студента.

Інструментарій підтримки: ваучери та гранти

Держава планує запровадити багаторівневу систему стимулювання через інноваційні ваучери, які покриватимуть витрати на патентні пошуки, маркетинг та юридичний супровід.

Для високотехнологічних рішень, що потребують перевірки в реальних умовах, пропонується створення спеціальних регуляторних режимів  терміном до трьох років. У межах таких режимів учасники отримають спрощені процедури сертифікації та мінімальний нагляд, що дозволить швидше виводити продукти на ринок.

Крім того, передбачено грантову підтримку на розроблення прототипів та виготовлення дослідних зразків, що має нівелювати фінансові ризики на ранніх стадіях інноваційного циклу.

Професіоналізація

Законопроєкт виводить на офіційний рівень професію менеджера з трансферу технологій, передбачаючи їхню сертифікацію та ведення відповідної бази даних.

Для координації процесів на національному рівні створюється Агенція прикладних досліджень, яка разом із мережею регіональних центрів та офісів трансферу технологій формуватиме цілісну екосистему підтримки.

Цифровізація цієї сфери через національну онлайн-платформу та бази даних технологій забезпечить швидкий пошук інвесторів та партнерів, роблячи українські розробки видимими для глобального ринку.

Отже, Проєкт Закону «Про трансфер технологій» пропонує цілісну концепцію перетворення наукового потенціалу на реальний економічний актив.

Завдяки широкій автономії наукових установ у створенні бізнесу, легалізації професійних посередників та запровадженню гнучких інструментів державної допомоги, Україна отримує шанс істотно зміцнити свій інноваційний потенціал.

Врахування пропозицій громадськості під час обговорення в МОН дозволить фіналізувати документ як дієвий механізм для залучення інвестицій та технологічного оновлення промисловості.

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