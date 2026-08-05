  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд визнав законним встановлення ОСББ подвійних тарифів для бізнесу

09:00, 5 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Власник 500 комерційних квадратів програв суд лівівському ОСББ: чому за обслуговування офісів доведеться платити вдвічі більше.
Верховний Суд визнав законним встановлення ОСББ подвійних тарифів для бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конфлікт інтересів між власниками житлових квартир та комерційної нерухомості в межах одного будинку є стандартною проблемою для багатьох ОСББ. Власники офісів та магазинів часто вважають себе заручниками рішень більшості, адже загальні збори ОСББ можуть встановлювати для них підвищені внески на утримання будинку. Водночас мешканці будинків наполягають, що власники комерційних приміщень повинні сплачувати більше, адже їхня діяльність створює додаткове навантаження на спільне майно та інженерні мережі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

То чи може ОСББ встановлювати тариф для магазинів, які орендують приміщення у багатоповерхівці, у два рази вищий, ніж для квартир, без наявності офіційного «бізнес-плану» на момент голосування? Відповідь на це питання випливає із спору між власником нежитлових приміщень та львівським ОСББ, який пройшов через усі судові інстанції.

Постанова Верховного Суду від 29.07.2026 у справі № 914/1076/25 розставила акценти у питаннях економічної обґрунтованості тарифів, меж компетенції загальних зборів та доказування відсутності дискримінації.

Суть конфлікту в ОСББ

Позивач, будучи власником двох нежитлових приміщень загальною площею понад 500 кв.м, звернувся до суду з вимогою визнати недійсними рішення загальних зборів ОСББ, прийняті у 2020 та 2023 роках.

Загальні збори ОСББ встановили різні розміри внесків для власників квартир і комерційних приміщень. Якщо у 2020 році різниця становила лише 1 грн за квадратний метр (4,80 грн для квартир і 5,80 грн для нежитлових приміщень), то у листопаді 2023 року тариф для квартир зріс до 10 грн, а для офісів і магазинів — одразу до 20 грн за квадратний метр.

Власник нежитлових приміщень оскаржив таке рішення в суді. Він стверджував, що двократне підвищення внесків для комерційних приміщень не має економічного обґрунтування, суперечить статті 20 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та фактично ставить власників комерційної нерухомості у нерівне становище порівняно з іншими співвласниками.

Від першої інстанції до Касаційного суду

Всі три інстанції — стали на бік ОСББ, відмовивши комерційному власнику у позові.

Суди констатували, що чинне законодавство, а саме ЦК  та Закони № 417-VIII і № 2866-III, не містить імперативної норми про встановлення однакового розміру внесків для всіх типів приміщень.

Так, стаття 20 Закону про ОСББ вимагає, щоб частка співвласника визначалася пропорційно до площі приміщення. У даній справі цей принцип було дотримано: власник комерції платив за кожен свій квадратний метр, хоча і за вищою ставкою, ніж власник квартири.

Суд підкреслив, що комерційне використання приміщень апріорі передбачає інший режим експлуатації: інтенсивніший потік відвідувачів, більше навантаження на інженерні мережі та прибудинкову територію, необхідність додаткового прибирання та дератизації.

Позивач наполягав, що на момент голосування у 2023 році не існувало жодного письмового розрахунку для встановлення розміру тарифу і його фінансового обґрунтування.

Проте Верховний Суд виснував, що законодавство та Статут ОСББ не вимагають, щоб обґрунтування було оформлене як окремий правовий документ або додаток до протоколу безпосередньо в момент голосування.

Достатнім підтвердженням економічної бази нарахування внесків є діючий кошторис та звіти про витрати. Під час розгляду справи ОСББ надало звіти за 2019–2025 роки, які підтвердили реальне зростання витрат на утримання будинку.

Кошторис ОСББ на 2019 рік, який діяв у режимі коригування, дозволяв зборам підвищувати тарифи у разі дефіциту коштів без затвердження нового кошторису.

Чому не спрацювали аргументи позивача про дискримінацію

Суд послався на Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Встановлення вищих тарифів для бізнесу не є дискримінацією, оскільки воно має правомірну та об’єктивно обґрунтовану мету — покриття додаткових витрат, пов’язаних з комерційною діяльністю.

Позивач не довів, що він зазнав обмежень у правах порівняно з іншими власниками нежитлових приміщень, які, до речі, проти тарифів не заперечували.

Позивач також оскаржував долучення ОСББ документа «Обґрунтування розмірів внесків», створеного відповідачем лише у серпні 2025 року. Верховний Суд, своєю чергою, підтримав суди нижчих інстанцій. Оскільки потреба у деталізації виникла через позицію позивача в суді, якому були незрозумілі звіти, ОСББ мало право подати систематизовані пояснення як додатковий доказ.

Це не робить доказ недопустимим, якщо він відображає реальні фактичні витрати, що мали місце раніше.

Таким чином, рішення у справі № 914/1076/25 підтверджує, що ОСББ може встановлювати різні розміри внесків для житлових і нежитлових приміщень, якщо таке рішення належно обґрунтоване та пов’язане з реальними витратами на утримання будинку.

Суди ж своєю чергою не повинні втручатися у рішення ОСББ, якщо вони ухвалені більшістю співвласників із дотриманням вимог закону та не порушують права окремих власників.

Диференційовані внески самі по собі не є дискримінацією. Якщо ОСББ може довести, що різний розмір платежів обумовлений особливостями використання будинку чи додатковими витратами, такі тарифи можуть бути законними.

Власники комерційних приміщень не звільняються від участі у витратах лише через наявність окремого входу або інший спосіб використання приміщення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд бізнес судова практика ОСББ

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Сім років під слідством без вини: скільки компенсації має заплатити держава за рішенням Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що закон про бюджет не може зменшувати розмір компенсації за незаконне переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]