Верховний Суд визнав законним встановлення ОСББ подвійних тарифів для бізнесу

Власник 500 комерційних квадратів програв суд лівівському ОСББ: чому за обслуговування офісів доведеться платити вдвічі більше.

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Конфлікт інтересів між власниками житлових квартир та комерційної нерухомості в межах одного будинку є стандартною проблемою для багатьох ОСББ. Власники офісів та магазинів часто вважають себе заручниками рішень більшості, адже загальні збори ОСББ можуть встановлювати для них підвищені внески на утримання будинку. Водночас мешканці будинків наполягають, що власники комерційних приміщень повинні сплачувати більше, адже їхня діяльність створює додаткове навантаження на спільне майно та інженерні мережі.

То чи може ОСББ встановлювати тариф для магазинів, які орендують приміщення у багатоповерхівці, у два рази вищий, ніж для квартир, без наявності офіційного «бізнес-плану» на момент голосування? Відповідь на це питання випливає із спору між власником нежитлових приміщень та львівським ОСББ, який пройшов через усі судові інстанції.

Постанова Верховного Суду від 29.07.2026 у справі № 914/1076/25 розставила акценти у питаннях економічної обґрунтованості тарифів, меж компетенції загальних зборів та доказування відсутності дискримінації.

Суть конфлікту в ОСББ

Позивач, будучи власником двох нежитлових приміщень загальною площею понад 500 кв.м, звернувся до суду з вимогою визнати недійсними рішення загальних зборів ОСББ, прийняті у 2020 та 2023 роках.

Загальні збори ОСББ встановили різні розміри внесків для власників квартир і комерційних приміщень. Якщо у 2020 році різниця становила лише 1 грн за квадратний метр (4,80 грн для квартир і 5,80 грн для нежитлових приміщень), то у листопаді 2023 року тариф для квартир зріс до 10 грн, а для офісів і магазинів — одразу до 20 грн за квадратний метр.

Власник нежитлових приміщень оскаржив таке рішення в суді. Він стверджував, що двократне підвищення внесків для комерційних приміщень не має економічного обґрунтування, суперечить статті 20 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та фактично ставить власників комерційної нерухомості у нерівне становище порівняно з іншими співвласниками.

Від першої інстанції до Касаційного суду

Всі три інстанції — стали на бік ОСББ, відмовивши комерційному власнику у позові.

Суди констатували, що чинне законодавство, а саме ЦК та Закони № 417-VIII і № 2866-III, не містить імперативної норми про встановлення однакового розміру внесків для всіх типів приміщень.

Так, стаття 20 Закону про ОСББ вимагає, щоб частка співвласника визначалася пропорційно до площі приміщення. У даній справі цей принцип було дотримано: власник комерції платив за кожен свій квадратний метр, хоча і за вищою ставкою, ніж власник квартири.

Суд підкреслив, що комерційне використання приміщень апріорі передбачає інший режим експлуатації: інтенсивніший потік відвідувачів, більше навантаження на інженерні мережі та прибудинкову територію, необхідність додаткового прибирання та дератизації.

Позивач наполягав, що на момент голосування у 2023 році не існувало жодного письмового розрахунку для встановлення розміру тарифу і його фінансового обґрунтування.

Проте Верховний Суд виснував, що законодавство та Статут ОСББ не вимагають, щоб обґрунтування було оформлене як окремий правовий документ або додаток до протоколу безпосередньо в момент голосування.

Достатнім підтвердженням економічної бази нарахування внесків є діючий кошторис та звіти про витрати. Під час розгляду справи ОСББ надало звіти за 2019–2025 роки, які підтвердили реальне зростання витрат на утримання будинку.

Кошторис ОСББ на 2019 рік, який діяв у режимі коригування, дозволяв зборам підвищувати тарифи у разі дефіциту коштів без затвердження нового кошторису.

Чому не спрацювали аргументи позивача про дискримінацію

Суд послався на Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Встановлення вищих тарифів для бізнесу не є дискримінацією, оскільки воно має правомірну та об’єктивно обґрунтовану мету — покриття додаткових витрат, пов’язаних з комерційною діяльністю.

Позивач не довів, що він зазнав обмежень у правах порівняно з іншими власниками нежитлових приміщень, які, до речі, проти тарифів не заперечували.

Позивач також оскаржував долучення ОСББ документа «Обґрунтування розмірів внесків», створеного відповідачем лише у серпні 2025 року. Верховний Суд, своєю чергою, підтримав суди нижчих інстанцій. Оскільки потреба у деталізації виникла через позицію позивача в суді, якому були незрозумілі звіти, ОСББ мало право подати систематизовані пояснення як додатковий доказ.

Це не робить доказ недопустимим, якщо він відображає реальні фактичні витрати, що мали місце раніше.

Таким чином, рішення у справі № 914/1076/25 підтверджує, що ОСББ може встановлювати різні розміри внесків для житлових і нежитлових приміщень, якщо таке рішення належно обґрунтоване та пов’язане з реальними витратами на утримання будинку.

Суди ж своєю чергою не повинні втручатися у рішення ОСББ, якщо вони ухвалені більшістю співвласників із дотриманням вимог закону та не порушують права окремих власників.

Диференційовані внески самі по собі не є дискримінацією. Якщо ОСББ може довести, що різний розмір платежів обумовлений особливостями використання будинку чи додатковими витратами, такі тарифи можуть бути законними.

Власники комерційних приміщень не звільняються від участі у витратах лише через наявність окремого входу або інший спосіб використання приміщення.

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