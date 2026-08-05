Обмеження права керування авто за неявку до ТЦК та перегляд старих рішень про непридатність: дайджест судової практики

Чому суди відмовляють у скасуванні записів про розшук в Резерв+ та як військовослужбовцям домогтися звільнення після закриття справ про СЗЧ.

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Динаміка мобілізаційних процесів в Україні зумовлює систематичну появу масиву нових правових колізій і нової судової практики. Основними причинами звернення військовозобов’язаних до суду стають спори щодо цифровізації обліку, примусового обмеження прав керування транспортними засобами та перегляду статусів осіб, які роками вважалися виключеними з обліку.

«Судово-юридична газета» продовжує публікувати дайджести актуальних судових спорів із ТЦК та військовими частинами.

Відстрочка не виникає автоматично

У справі № 500/5595/25 суд розглянув позов студента денної форми навчання, якого мобілізували після затримання працівниками поліції. Позивач наполягав, що мав законне право на відстрочку відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та повідомляв про це представників територіального центру комплектування.

Суд вчергове нагадав, що саме по собі існування підстав для відстрочки не означає автоматичного її надання. Для реалізації такого права військовозобов’язаний повинен до моменту призову подати відповідну заяву та документи у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів № 560.

Оскільки позивач цього не зробив до набуття статусу військовослужбовця, суд визнав мобілізацію законною.

Судимість не звільняє від мобілізації

Іншу важливу позицію сформовано Третім апеляційним адміністративним судом у справі № 160/1551/26. Позивач був виключений з військового обліку ще у 2001 році після засудження за тяжкий злочин і вважав, що мобілізація у 2025 році є незаконною.

Суд зазначив, що 18 травня 2024 року набрав чинності Закон № 3633-IX, яким пункт 6 частини 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» було виключено. Відтоді підстава для виключення з обліку осіб, раніше засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, більше не існує.

Постанова Кабінету Міністрів № 560 прямо передбачає можливість призову під час мобілізації осіб, яких раніше засуджували до позбавлення волі за тяжкі злочини (з певними винятками щодо злочинів проти основ національної безпеки).

Колегія суддів підкреслила, що обов’язок громадян перебувати на військовому обліку має імперативний характер. Зміна закону автоматично поширила дію військового обов’язку на осіб, яких раніше виключили з обліку саме через судимість. Окремий індивідуальний акт про «поновлення» на обліку не потрібен — це технічно-облікові дії на виконання прямої вимоги закону.

Таким чином, особи, які раніше були виключені з військового обліку саме через судимість, нині підлягають мобілізації на загальних підставах.

Запис про «розшук» у «Резерв+» не є покаранням

У справі № 280/10636/25 позивач просив суд зобов’язати ТЦК вилучити інформацію про перебування його «в розшуку» з електронного реєстру «Оберіг», зазначаючи, що до адміністративної відповідальності він не притягувався.

Проте суд відмовив у задоволенні позову.

На думку суду, відповідна позначка в реєстрі не є видом адміністративного покарання чи санкцією, а виконує виключно службову функцію — інформує правоохоронні органи про необхідність встановлення місцеперебування особи та її доставлення до територіального центру комплектування.

Оскільки позивач не виконав обов’язок щодо проходження військово-лікарської комісії у строк, встановлений Законом № 3621-IX, внесення відповідних відомостей до реєстру суд визнав правомірним.

За неявку до ТЦК можуть тимчасово позбавити права керування автомобілем

У справах № 693/892/26 та № 672/847/26 суди підтримали вимоги територіальних центрів комплектування щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами.

Під час розгляду суди перевірили, чи було дотримано передбачену законом процедуру:

особа не з’явилася за повісткою;

ТЦК звернувся до Національної поліції щодо її розшуку;

поліція повідомила про неможливість доставлення;

територіальний центр направив письмову вимогу за зареєстрованою адресою;

поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата.

За таких обставин суди дійшли висновку, що вимога вважається належним чином врученою, навіть якщо адресат фактично її не отримав, а тому були наявні всі законні підстави для тимчасового обмеження права керування транспортними засобами.

Крім того, суди наголосили, що такі рішення підлягають негайному виконанню після їх ухвалення.

ТЦК мають право переглядати старі рішення про непридатність

Однією з дискусійних стала справа № 240/15380/26, яку розглядав Сьомий апеляційний адміністративний суд щодо військовозобов’язаного, якого у 2022 році було визнано непридатним до військової служби та виключено з військового обліку.

Через кілька років територіальний центр комплектування повторно поставив його на військовий облік, мотивуючи це тим, що первинне рішення військово-лікарської комісії було оформлене з порушенням вимог законодавства.

Під час перевірки встановили, що офіцера запасу було визнано непридатним на підставі звичайної довідки ВЛК, хоча для цієї категорії осіб законодавство передбачає оформлення свідоцтва про хворобу, яке обов’язково має бути затверджене штатною (регіональною) військово-лікарською комісією.

Апеляційний суд підтримав позицію ТЦК та зазначив, що рішення про непридатність, ухвалене з порушенням встановленої процедури, не створює належних юридичних наслідків. Відповідно, територіальний центр комплектування мав право скасувати наслідки такого рішення та повторно взяти особу на військовий облік.

Це рішення підтверджує тенденцію до масової перевірки архівних рішень ВЛК, ухвалених у попередні роки. Якщо статус «непридатний» був оформлений із процесуальними порушеннями, його можуть переглянути, а особу — повторно поставити на військовий облік.

Остаточне рішення залишається за регіональною ВЛК

Ще одна справа Восьмого апеляційного адміністративного суду № 380/18511/25: стосувалася чоловіка, який оскаржив відмову регіональної військово-лікарської комісії затвердити рішення районної ВЛК про його непридатність до військової служби.

Позивач наполягав, що районна комісія вже встановила відповідний стан здоров’я, тому регіональна ВЛК не мала підстав відмовляти у затвердженні.

Однак суд підтримав регіональну військово-лікарську комісію. Він зазначив, що саме вона здійснює контроль за законністю оформлення висновків нижчих комісій і має право не затверджувати їх у разі виявлення процесуальних порушень. Підставами можуть бути неналежне оформлення документів, відсутність необхідних медичних досліджень, суперечності у медичній документації або інші недоліки, які не дозволяють підтвердити правильність висновку.

При цьому суд окремо наголосив, що не вправі підміняти собою лікарів та самостійно оцінювати медичний діагноз чи придатність особи до служби. Суд перевіряє лише законність процедури прийняття рішення.

Тобто, навіть якщо районна ВЛК визнала особу непридатною, це ще не гарантує остаточного набуття такого статусу. Остаточне рішення може бути заблоковане регіональною ВЛК у разі виявлення процесуальних або документальних недоліків.

Закриття справи про СЗЧ не позбавляє права на звільнення

У справі № 260/8618/25 йшлося про те, що військовослужбовець був виключений зі списків особового складу після відкриття кримінального провадження за фактом самовільного залишення військової частини. Згодом кримінальне провадження було закрито через відсутність складу злочину.

Попри це військова частина відмовилася розглядати його рапорт про звільнення за станом здоров’я, мотивуючи це тим, що під час призупинення служби він не перебував у списках особового складу.

Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав таку позицію незаконною. Він зазначив, що після закриття кримінального провадження військова служба має бути автоматично поновлена, а командування зобов’язане розглянути всі подані військовослужбовцем рапорти, у тому числі щодо звільнення.

Сам факт відкриття провадження про СЗЧ або тимчасове призупинення військової служби не позбавляє особу права на подальший розгляд її рапортів після реабілітації. Якщо кримінальне провадження закрито, військова частина повинна відновити всі процедури, передбачені законодавством.

Аналіз судової практики показує, що у 2026 році суди дедалі частіше підтримують рішення ТЦК у спорах, де військовозобов’язані самі не виконали передбачені законом процедури — не подали заяву на відстрочку, не з’явилися за викликом чи не оновили військово-облікові дані.

Водночас це не означає, що дії ТЦК не підлягають судовому контролю. Уже в наступному дайджесті розглянемо протилежну категорію справ — коли суди визнавали незаконними дії територіальних центрів комплектування, скасовували мобілізацію, штрафи та рішення через порушення процедури, перевищення повноважень або свавільні дії посадових осіб ТЦК.

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