  1. Публікації
  2. / В Україні

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

13:00, 5 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.
Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які після початку повномасштабної війни переїхали за кордон і працюють там, нерідко стикаються з питанням: чи потрібно декларувати в Україні доходи, отримані в іншій державі, та сплачувати з них українські податки. В індивідуальній податковій консультації Державна податкова служба роз’яснила, як у таких випадках визначається податкове резидентство та коли виникає обов’язок подавати декларацію в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До ДПС звернувся громадянин України, який повідомив, що ще у серпні 2022 року переїхав до Австрії та відтоді постійно проживає і працює саме там. У зверненні він зазначив, що: має зареєстроване місце проживання в Австрії отримав дозвіл на проживання та право працювати, а також зареєстрований підприємцем у сфері інформаційних технологій. Дружина та донька також проживають разом із ним, усі доходи отримує від діяльності на території Австрії. Крім того, чоловік має сертифікат податкового резидента Австрії. При цьому в Україні він не має зареєстрованого місця проживання та житлової нерухомості.

Чоловік попросив ДПС відповісти на два питання: чи вважається він податковим резидентом України та чи повинен подавати українську декларацію щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності в Австрії.

Як визначають податкове резидентство

Податкова нагадала, що саме статус резидента визначає порядок оподаткування доходів фізичної особи. Поняття «резидент» встановлено п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно до якого фізична особа – резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. 

Водночас місцем проживання згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. При цьому людинга може мати кілька місць проживання.

Якщо людина має житло одразу у двох країнах, оцінюється, де знаходиться її постійне місце проживання. Якщо і цей критерій не дозволяє визначити резидентство, аналізується центр життєвих інтересів – тобто країна, з якою особа має найтісніші особисті та економічні зв’язки. До уваги можуть братися: місце проживання членів сім’ї, місце ведення бізнесу, місце отримання основного доходу, соціальні та економічні зв’язки, управління майном. 

Якщо і після цього визначити резидентство неможливо, застосовується правило 183 днів перебування протягом року. Лише коли попередні критерії не дають відповіді, враховується громадянство.

У консультації податкова окремо наголосила, що контролюючий орган не визначає податковий статус фізичної особи. Особа самостійно оцінює своє резидентство відповідно до п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу. 

Якщо громадянин України залишається податковим резидентом України, він повинен: включати іноземні доходи до річної декларації, сплачувати податок на доходи фізичних осіб, сплачувати військовий збір.  Водночас якщо особа відповідно до норм українського законодавства є нерезидентом України, а доходи отримує виключно за межами України, підстав для подання декларації про майновий стан і доходи та сплати українських податків із таких доходів немає.

Окрему увагу ДПС приділила Конвенції між Україною та Австрією про уникнення подвійного оподаткування. Документ застосовується у випадках, коли особа потенційно може вважатися податковим резидентом одразу двох держав. Відповідно до основної мети Конвенції її положення встановлюють правила, які дозволяють усунути подвійне оподаткування доходу одного і того виду шляхом розподілу права на його оподаткування – у державі, в якій одержувач такого доходу є резидентом, та у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

При цьому аналізуються: наявність постійного житла, центр життєвих інтересів, країна звичайного проживання, громадянство, а за необхідності – взаємне погодження компетентних органів двох держав.

Податкова також послалася на Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР, які використовуються під час тлумачення міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів від 23.05.1969 з метою трактування положень чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування застосовуються офіційні Коментарі до Модельної  податкової  конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку, покладеної в основу більшості цих міжнародних договорів, у тому числі Конвенції. 

Відповідно до п. 12 та п. 13 Коментарів до п. 2 ст. 4 Модельної конвенції ОЕСР «при застосуванні Конвенції вважається, що місцем постійного проживання є те місце, де особа має у власності або володінні житло, це житло має бути постійним, тобто особа повинна влаштовувати та утримувати його для свого постійного користування, на відміну від перебування у певному місці за таких умов, коли це є очевидним, що таке перебування є короткотривалим.

Стосовно поняття житла, слід зазначити, що може бути взята до уваги будь-яка форма житла – будинок чи квартира, що належать особі або орендується, орендована мебльована кімната. Але постійність житла має важливе значення; це означає, що особа організувала ситуацію таким чином, щоб житло було доступне їй постійно і безперервно, а не зрідка з метою перебування, яке в силу причин для цього є короткочасним (подорожі для відпочинку, ділові поїздки, освітні подорожі, відвідування курсів у школі тощо).

Також відповідно до положень ст. 14 Конвенції доходи фізичної особи, яка у розумінні ст. 4 Конвенції є податковим резидентом Австрії і надає професійні незалежні послуги, не здійснюючи таку діяльність через постійну базу на території України, підлягають оподаткуванню тільки в Австрії, тобто такі доходи мають звільнятися в Україні від оподаткування податками, на які поширюється Конвенція.

Якщо ж діяльність резидента Австрії з надання незалежних особистих послуг здійснюється через постійну базу на українській території, то отриманий ним дохід може оподатковуватись в Україні, але тільки в тому розмірі, який відноситься до цієї постійної бази.

Сам факт українського громадянства ще не означає автоматичного обов’язку декларувати всі доходи в Україні. Ключове значення має саме податкове резидентство, яке визначається за сукупністю критеріїв, встановлених Податковим кодексом України та міжнародними договорами. 

Якщо особа є податковим резидентом іншої держави, отримує доходи виключно за її межами та не має доходів із джерелом походження з України, обов’язок подавати українську декларацію щодо таких доходів не виникає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова громадянство податки

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Сім років під слідством без вини: скільки компенсації має заплатити держава за рішенням Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що закон про бюджет не може зменшувати розмір компенсації за незаконне переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]