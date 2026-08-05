Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

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Українці, які після початку повномасштабної війни переїхали за кордон і працюють там, нерідко стикаються з питанням: чи потрібно декларувати в Україні доходи, отримані в іншій державі, та сплачувати з них українські податки. В індивідуальній податковій консультації Державна податкова служба роз’яснила, як у таких випадках визначається податкове резидентство та коли виникає обов’язок подавати декларацію в Україні.

До ДПС звернувся громадянин України, який повідомив, що ще у серпні 2022 року переїхав до Австрії та відтоді постійно проживає і працює саме там. У зверненні він зазначив, що: має зареєстроване місце проживання в Австрії отримав дозвіл на проживання та право працювати, а також зареєстрований підприємцем у сфері інформаційних технологій. Дружина та донька також проживають разом із ним, усі доходи отримує від діяльності на території Австрії. Крім того, чоловік має сертифікат податкового резидента Австрії. При цьому в Україні він не має зареєстрованого місця проживання та житлової нерухомості.

Чоловік попросив ДПС відповісти на два питання: чи вважається він податковим резидентом України та чи повинен подавати українську декларацію щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності в Австрії.

Як визначають податкове резидентство

Податкова нагадала, що саме статус резидента визначає порядок оподаткування доходів фізичної особи. Поняття «резидент» встановлено п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно до якого фізична особа – резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Водночас місцем проживання згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. При цьому людинга може мати кілька місць проживання.

Якщо людина має житло одразу у двох країнах, оцінюється, де знаходиться її постійне місце проживання. Якщо і цей критерій не дозволяє визначити резидентство, аналізується центр життєвих інтересів – тобто країна, з якою особа має найтісніші особисті та економічні зв’язки. До уваги можуть братися: місце проживання членів сім’ї, місце ведення бізнесу, місце отримання основного доходу, соціальні та економічні зв’язки, управління майном.

Якщо і після цього визначити резидентство неможливо, застосовується правило 183 днів перебування протягом року. Лише коли попередні критерії не дають відповіді, враховується громадянство.

У консультації податкова окремо наголосила, що контролюючий орган не визначає податковий статус фізичної особи. Особа самостійно оцінює своє резидентство відповідно до п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу.

Якщо громадянин України залишається податковим резидентом України, він повинен: включати іноземні доходи до річної декларації, сплачувати податок на доходи фізичних осіб, сплачувати військовий збір. Водночас якщо особа відповідно до норм українського законодавства є нерезидентом України, а доходи отримує виключно за межами України, підстав для подання декларації про майновий стан і доходи та сплати українських податків із таких доходів немає.

Окрему увагу ДПС приділила Конвенції між Україною та Австрією про уникнення подвійного оподаткування. Документ застосовується у випадках, коли особа потенційно може вважатися податковим резидентом одразу двох держав. Відповідно до основної мети Конвенції її положення встановлюють правила, які дозволяють усунути подвійне оподаткування доходу одного і того виду шляхом розподілу права на його оподаткування – у державі, в якій одержувач такого доходу є резидентом, та у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

При цьому аналізуються: наявність постійного житла, центр життєвих інтересів, країна звичайного проживання, громадянство, а за необхідності – взаємне погодження компетентних органів двох держав.

Податкова також послалася на Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР, які використовуються під час тлумачення міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів від 23.05.1969 з метою трактування положень чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування застосовуються офіційні Коментарі до Модельної податкової конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку, покладеної в основу більшості цих міжнародних договорів, у тому числі Конвенції.

Відповідно до п. 12 та п. 13 Коментарів до п. 2 ст. 4 Модельної конвенції ОЕСР «при застосуванні Конвенції вважається, що місцем постійного проживання є те місце, де особа має у власності або володінні житло, це житло має бути постійним, тобто особа повинна влаштовувати та утримувати його для свого постійного користування, на відміну від перебування у певному місці за таких умов, коли це є очевидним, що таке перебування є короткотривалим.

Стосовно поняття житла, слід зазначити, що може бути взята до уваги будь-яка форма житла – будинок чи квартира, що належать особі або орендується, орендована мебльована кімната. Але постійність житла має важливе значення; це означає, що особа організувала ситуацію таким чином, щоб житло було доступне їй постійно і безперервно, а не зрідка з метою перебування, яке в силу причин для цього є короткочасним (подорожі для відпочинку, ділові поїздки, освітні подорожі, відвідування курсів у школі тощо).

Також відповідно до положень ст. 14 Конвенції доходи фізичної особи, яка у розумінні ст. 4 Конвенції є податковим резидентом Австрії і надає професійні незалежні послуги, не здійснюючи таку діяльність через постійну базу на території України, підлягають оподаткуванню тільки в Австрії, тобто такі доходи мають звільнятися в Україні від оподаткування податками, на які поширюється Конвенція.

Якщо ж діяльність резидента Австрії з надання незалежних особистих послуг здійснюється через постійну базу на українській території, то отриманий ним дохід може оподатковуватись в Україні, але тільки в тому розмірі, який відноситься до цієї постійної бази.

Сам факт українського громадянства ще не означає автоматичного обов’язку декларувати всі доходи в Україні. Ключове значення має саме податкове резидентство, яке визначається за сукупністю критеріїв, встановлених Податковим кодексом України та міжнародними договорами.

Якщо особа є податковим резидентом іншої держави, отримує доходи виключно за її межами та не має доходів із джерелом походження з України, обов’язок подавати українську декларацію щодо таких доходів не виникає.

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