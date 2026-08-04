Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення про рекомендування суддів ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва для переведення на посади суддів Київського окружного адміністративного суду. Рішення прийнято у зв’язку з ліквідацією Окружного адміністративного суду міста Києва. Як зазначалося під час засідання, ліквідація суду має конкретні правові наслідки, і питання подальшої долі суддів цього суду потребує врегулювання в порядку, передбаченому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

За результатами обговорення ВККС вирішила рекомендувати:

суддю Ігоря Погрібніченка — для переведення на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

суддю Кирила Гарника — для переведення на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

суддю Олену Патратій — для переведення на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

суддю Костянтина Кобилянського — для переведення на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

суддю Віктора Шулешка — для переведення на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

суддю Ігоря Іщука — для переведення на посаду судді Київського окружного адміністративного суду.

Коротка інформація щодо суддів

Ігор Погрібніченко.

Указом Президента України від 23 січня 2012 року призначений на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва строком на п’ять років.

Указом Президента України від 19 грудня 2018 року № 431/2018 призначений на посаду судді цього суду безстроково.

У травні 2018 року успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

Кирило Гарник. Указом Президента України від 12 січня 2011 року призначений на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду строком на п’ять років. Указом від 13 березня 2013 року переведений у межах п’ятирічного строку на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва. Указом від 22 вересня 2020 року призначений суддею цього суду. У заяві просив перевести його до Київського окружного адміністративного суду або до новоствореного Київського міського адміністративного суду (який ще не утворений).

Олена Патратій. Указом Президента України від 29 вересня 2010 року призначена на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва строком на п’ять років. Указом від 28 вересня 2017 року повторно призначена суддею цього суду. Успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання. На неї надійшло 15 дисциплінарних скарг: сім залишено без розгляду, за сімома відмовлено у відкритті дисциплінарної справи, за однією справою у притягненні до відповідальності відмовлено і провадження припинено. Нових скарг немає. Суддя не заперечує проти переведення.

Костянтин Кобилянський. Указом Президента України від 23 січня 2012 року призначений на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області строком на п’ять років. Указом від 15 червня 2012 року переведений у межах строку на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва. 11 лютого 2021 року рішенням ВККС № 323-03-15321 внесено подання Президентові України про його призначення. Рішення пленарного складу не ухвалювалося, оскільки суддя належить до категорії, передбаченої пунктом 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Віктор Шулешко. Указом Президента України від 23 січня 2012 року № 29/2012 призначений суддею Житомирського окружного адміністративного суду (на п’ятирічний строк).

Указом Президента України від 12 березня 2012 року переведений у межах п’ятирічного строку на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

Згодом призначений на посаду судді безстроково.

Ігор Іщук. Указом Президента України від 23 січня 2012 року № 29/2012 призначений на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва строком на п’ять років. Присягу склав 19 березня 2012 року. Рішенням комісії від 16 липня 2019 року № 620-3/19 визнаний таким, що відповідає займаній посаді, і згодом призначений безстроково.

Учасники засідання звернули увагу на підвищену суспільну зацікавленість у цьому питанні та на необхідність публічного роз’яснення позиції Комісії. Оскільки процедура розгляду є відкритою, важливо доводити до відома суспільства мотиви прийнятих рішень.

Таким чином, Комісія підтвердила готовність вирішувати кадрові питання, що виникають у зв’язку з ліквідацією суду, шляхом переведення суддів на вакантні посади в Київському окружному адміністративному суді.

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