Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

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Верховний Суд залишив без змін виправдувальний вирок водію, якого обвинувачували в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом наявність у водія прямого умислу на заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському, а сама дорожньо-транспортна пригода не може автоматично свідчити про вчинення умисного злочину. Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у справі № 461/1206/21.

Обставини справи

За матеріалами справи, 2 вересня 2020 року близько 14:00 водій автомобіля Range Rover рухався вулицею Дорошенка у Львові. За версією обвинувачення, він повторно проігнорував законні вимоги працівників патрульної поліції про зупинку транспортного засобу, які були подані у зв’язку з вчиненням адміністративного правопорушення.

Слідство вважало, що такими діями обвинувачений умисно заподіяв працівникові правоохоронного органу легкі тілесні ушкодження у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, у зв’язку з чим його дії були кваліфіковані за частиною другою статті 345 Кримінального кодексу України. Також прокурор посилався на протокол огляду місця події, фототаблиці, відеозаписи з нагрудних камер поліцейських і камер відеоспостереження, висновок судово-медичної експертизи, результати слідчих експериментів, а також показання потерпілого, його напарника та інших свідків.

Крім того, матеріали справи містили висновок первинного медичного огляду, відповідно до якого водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. Водночас судово-токсикологічна експертиза біологічного середовища наркотичних речовин не виявила. Прокурор вважав, що сукупність зібраних доказів підтверджувала винуватість обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Чому суди виправдали обвинуваченого

Галицький районний суд м. Львова визнав обвинуваченого невинуватим через недоведеність складу кримінального правопорушення. Львівський апеляційний суд погодився з цими висновками. Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про недоведеність вини обвинуваченого та зазначив, що сторона обвинувачення не підтвердила поза розумним сумнівом наявність у його діях прямого умислу на заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові поліції.

Апеляційний суд наголосив, що обвинувачення ґрунтувалося переважно на припущеннях, а досліджені докази не були достатніми, чіткими та узгодженими між собою. Показання потерпілого і свідка містили істотні суперечності, відеозаписи не підтвердили описаний в обвинувальному акті механізм наїзду, а наведений прокурором мотив уникнення адміністративної відповідальності не знайшов підтвердження під час судового розгляду. Апеляційний суд також зазначив, що суд першої інстанції повно і всебічно дослідив усі докази, належно мотивував, чому відхилив доводи обвинувачення, а прокурор в апеляційній скарзі не навів підстав, які б свідчили про неправильне застосування закону чи істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Не погодившись з таким рішенням обвинувачення подало касаційну скаргу.

У касаційній скарзі прокурор просив скасувати виправдувальний вирок та призначити новий розгляд. На його думку, суди неправильно оцінили докази, безпідставно врахували результати експертизи, фактично поклавши в основу рішення міркування експертів замість власної оцінки доказів.

Також прокурор стверджував, що місцевий суд не надав належної оцінки відеозаписам, безпідставно послався на відсутність протоколу про адміністративне правопорушення та не мотивував, чому відхилив докази сторони обвинувачення. Прокурор також зазначав, що апеляційний суд безпідставно відмовив у повторному дослідженні відеозаписів із камер спостереження.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про недоведеність умислу в діях водія, якого обвинувачували за ч. 2 ст. 345 КК України після наїзду на поліцейського. Суд наголосив, що ключовим питанням у справі було встановлення суб’єктивної сторони діяння — чи мав водій намір заподіяти тілесні ушкодження правоохоронцю, чи наїзд став необережним наслідком маневру під час руху автомобіля.

Суд підкреслив, що відповідальність за ч. 2 ст. 345 КК можлива лише за умови доведення прямого умислу. Саме по собі порушення правил дорожнього руху, яке характеризується необережною формою вини, не може автоматично свідчити про вчинення умисного злочину проти працівника правоохоронного органу.

Вирішальне значення мала й комплексна транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза. Експерти дійшли висновку, що через відсутність слідів на місці ДТП, характерних пошкоджень автомобіля та велосипеда, а також через неможливість встановити механізм події за відеозаписом, оцінити з технічної точки зору версію потерпілого не видається можливим. Допитані в суді експерти також підтвердили, що матеріали справи не містять доказів різкого маневру автомобіля чи контакту транспортних засобів у спосіб, зазначений в обвинувальному акті.

Крім цього, суди звернули увагу, що на відеозаписах із камер спостереження не зафіксовано моменту наїзду та характеру руху автомобіля, а сторона обвинувачення не надала записи з нагрудних камер поліцейських, які безпосередньо контактували з водієм до інциденту.

Водночас колегія суддів погодилася лише з одним аргументом прокурора — місцевий суд безпідставно послався на відсутність складеного щодо водія протоколу про адміністративне правопорушення. Однак ця помилка не вплинула на правильність висновку про недоведеність вини. За результатами розгляду Верховний Суд залишив касаційну скаргу прокурора без задоволення, а виправдувальний вирок Галицького районного суду м. Львова та ухвалу Львівського апеляційного суду — без змін.

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