Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

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Сім років практики застосування Закону про державну мову виявили немало прогалин, які потребували системного виправлення. Саме тому 4 серпня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав 2 законопроєкти, що мають на меті остаточне очищення публічного простору від мови агресора. Мова йде про проєкт № 15412, що став результатом півторарічної роботи робочої групи та вузькоспеціалізований № 15430 щодо музики в сервісі.

Від трактування музичного супроводу до штрафів у 170 тисяч гривень за російські пісні в кафе — поговоримо юридичні нюанси, зауваження експертів та приховані ризики нових ініціатив.

Профільний комітет підтримав законопроєкт № 15430, який вводить безпрецедентно високі санкції за відтворення російської музики у сфері обслуговування. Головна особливість ініціативи — скасування процедури попередження та запровадження миттєвих штрафів, що можуть сягати 170 тисяч гривень.

Чинний механізм контролю за присутністю російської музики в українському публічному просторі передбачає тривалу процедуру попереджень та символічні штрафи у 17-170 гривень за статтею 155 КУпАП.

Проєкт № 15430 позиціонується як «План Б» — тимчасовий, але максимально важливий інструмент для захисту мовного простору у сфері послуг, який надалі буде інтегровано в проєкт 15142.

Законопроєкт пропонує новий підхід до трактування музичного супроводу в бізнесі.

Документ пропонує офіційно віднести виконання чи відтворення пісень, музичних творів із текстом, фонограм і відеокліпів у закладах до процесу обслуговування. Музичний супровід має здійснюватися державною мовою або будь-якою іншою, крім мови держави-агресора.

Проєкт чітко вказує, що право клієнта на персональне обслуговування іншою мовою за домовленістю сторін не поширюється на музичний супровід. Тобто, власник закладу не зможе виправдатися фразою «це клієнт попросив поставити російську пісню».

Законопроєкт також пропонує суттєво посилити відповідальність за такі порушення. Якщо за недотримання мовних вимог у сфері обслуговування чинне законодавство передбачає можливість усунення порушення до застосування санкцій, то у випадку відтворення музики мовою держави-агресора Уповноважений із захисту державної мови матиме право одразу складати протокол.

За перше порушення пропонується встановити штраф від 8 500 до 17 000 грн, за повторне протягом року — від 17 000 до 85 000 грн, а за третє та кожне наступне — від 85 000 до 170 000 грн.

У пояснювальній записці автори наводять три головні аргументи на користь притягнення порушників до відповідальності.

Популярна музика використовується РФ для поширення наративів про лояльну до війни сцену та формування позитивного образу агресора.

Крім того кожне відтворення генерує роялті, які через правовласників та лейбли потрапляють до бюджету РФ у вигляді податків, тобто працюють на бюджет держави агресора, який фінансує війну проти України.

Музика в закладах не є приватним вибором, вона формує атмосферу і впливає на емоційний стан відвідувачів незалежно від їхнього бажання.

Юридичні ризики законопроєкту

Водночас Головне науково-експертне управління Апарату ВР висловило зауваження до законопроєкту. Експерти вважають, що Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» має регулювати насамперед використання державної мови, а не встановлювати заборони щодо інших мов.

Також звертається увага на можливе дублювання норм Закону «Про культуру», сумнівність прирівнювання фонового музичного супроводу до процесу обслуговування, непропорційність запропонованих санкцій та використання окремих застарілих термінів.

Так, чинна стаття 30 мовного Закону регулює насамперед мову спілкування з клієнтами та надання інформації про товари і послуги. Натомість законопроєкт фактично прирівнює виконання або відтворення музичних творів до процесу обслуговування споживачів, що є юридично некоректним. Як альтернативу пропонується прямо встановити окрему заборону на відтворення музики мовою держави-агресора під час обслуговування, не ототожнюючи ці поняття.

Щодо санкцій, то вони видаються непропорційними порівняно з чинним механізмом відповідальності за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування. Якщо зараз суб’єкт господарювання спочатку отримує попередження та 30 днів для усунення порушення, а штраф застосовується лише за повторне порушення, то законопроєкт передбачає накладення значних штрафів уже за перший випадок відтворення забороненої музики без будь-якого попередження. При цьому максимальний штраф за третє порушення у десять разів перевищує санкцію, передбачену чинною редакцією закону за повторне порушення мовних вимог у сфері обслуговування.

Автори законопроєкту не навели достатнього обґрунтування, чому відтворення музики мовою держави-агресора має каратися суворіше, ніж безпосереднє обслуговування споживачів або надання інформації про товари й послуги такою мовою.

Крім того, запропонована модель відповідальності не враховує наявність або відсутність вини суб’єкта господарювання. Це може призвести до застосування штрафів навіть у випадках, коли заборонений музичний твір був відтворений автоматично стороннім стримінговим сервісом, радіостанцією або внаслідок технічної помилки, без умислу з боку власника закладу.

У проєкті відсутні і критерії, за якими Уповноважений із захисту державної мови визначатиме конкретний розмір штрафу в межах встановлених діапазонів. Це може створити надмірно широкі дискреційні повноваження контролюючого органу під час застосування санкцій.

Наразі незрозуміло, чим керуватиметься Уповноважений, обираючи, наприклад, між штрафом у 8 500 грн і 17 000 грн за перше порушення. Фактично документ не містить жодних орієнтирів щодо врахування характеру порушення, його наслідків чи інших обставин, що може свідчити про надання контролюючому органу широких дискреційних повноважень при визначенні розміру санкції.

Під час розгляду законодавчих ініціатив у профільному комітеті також було озвучено можливі сценарії їх подальшого проходження. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, у разі швидкого просування комплексного законопроєкту № 15412 положення щодо відповідальності за використання музики мовою держави-агресора можуть бути включені до нього під час підготовки до другого читання. Якщо ж розгляд великого пакета змін затягнеться, законопроєкт № 15430 можуть винести на розгляд парламенту окремо.

Чого чекати бізнесу та суспільству?

Законопроєкт № 15430 — це спроба перетворити українізацію на систему фінансового примусу у сфері культури споживання.

Попри зауваження Апарату ВР щодо непропорційності санкцій, Комітет налаштований рішуче. Якщо закон приймуть, закладам доведеться проводити повний аудит своїх плейлистів. Оскільки протокол складається без попередження, будь-яка навіть випадкова російська пісня може коштувати 17 тисяч гривень уже при першому візиті інспектора.

Найімовірніше, ми побачимо доопрацьований варіант комплексного проєкту № 15142. Під час доопрацювання до другого читання розміри штрафів можуть бути дещо збалансовані, а термінологія — приведена у відповідність до цивільного та господарського законодавства, проте ідея негайного покарання без попередження за музику агресора залишиться ключовою.

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