Бронювання працівників ЗМІ: які критерії можуть залишити редакцію без статусу

Мінкульт на запит «Судово-юридичної газети» пояснив, що бронювання працівників для онлайн-медіа можливе, але лише після отримання статусу критично важливого підприємства.

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В умовах воєнного стану безперервна робота медіа є питанням національної безпеки та інформаційної гігієни суспільства. Проте для збереження кадрового потенціалу редакції змушені проходити складний бюрократичний шлях визнання своєї «критичності». Оновлення критеріїв, зокрема наказом Міністерства культури № 711 від 30.06.2026, викликало чимало запитань у професійної спільноти

На запит «Судово-юридичної газети» Міністерство культури надало розгорнуту відповідь, що розкриває механіку роботи профільної комісії, вимоги до зарплат та особливості подання списків через портал «Дія». Аналізуємо, які пастки чекають на онлайн-ресурси та як підтвердити свою значимість для економіки.

Предмет запиту: питання «цифрової» виключності

Редакція звернулася до Мінкульту з проханням роз’яснити порядок дій для онлайн-медіа, які провадять діяльність переважно в цифровому форматі, щодо отримання статусу критично важливого підприємства.

Основними аспектами запиту були вимоги до документів, врахування інформаційних кампаній на підтримку Сил оборони та технічні деталі самого бронювання.

У своїй офіційній відповіді Міністерство чітко розмежувало загальні та галузеві норми, вказавши, що визначення критичності базується на Постанові КМУ № 76 та спеціальних Критеріях, затверджених наказом Мінкульту № 67

Це створює дворівневу систему перевірки, де медіа повинно підтвердити свою значимість як для держави в цілому, так і для інформаційної сфери зокрема.

Критерії критичності: загальні правила проти галузевих пільг

Для більшості суб’єктів господарювання підставою для визнання критично важливим є відповідність трьом або більше загальним критеріям. До них належать обсяги сплачених податків (понад 1,5 млн євро), сума валютних надходжень (понад 32 млн євро), відсутність заборгованості з ЄСВ та рівень середньої зарплати.

Водночас, Міністерство підтвердило існування спрощеного порядку для певних категорій медіа. Зокрема, лінійні аудіовізуальні медіа, які здійснюють цифрове мовлення з інформаційним наповненням або залучені до системи оповіщення, можуть претендувати на статус за наявності лише двох критеріїв.

Це значно полегшує шлях для телеканалів та стратегічних інформаційних ресурсів, їх афілійованих осіб, а також державних й комунальних закладів культури. Для більшості інтернет-видань та онлайн-медіа діє загальне правило — відповідність трьом або більше критеріям.

Особливості для онлайн-медіа: галузевий наказ № 67

Відповідно до Постанови КМУ № 76, підприємства можуть бути визнані критично важливими за трьома загальними критеріями, такими як сплата значних податків (понад встановлений Кабміном поріг: еквівалент 1,5 млн євро), значні валютні надходження, або ж стратегічне значення.

Однак більшість онлайн-видань не досягають порогів у 1,5 млн євро сплачених податків чи 32 млн євро валютної виручки.

Тому основним шляхом для них стає підпункт 4 пункту 2 Постанови № 76 — «важливе значення для галузі національної економіки»

Для цього медіа повинно відповідати хоча б одному галузевому критерію, затвердженому Наказом Мінкульту № 67.

Аналіз Критеріїв інформаційної сфери показує, що для онлайн-медіа найреальнішими є такі шляхи підтвердження критичності:

Забезпечення діяльності іноземних ЗМІ на підставі угод, за умови, що працівники українського ресурсу мають акредитацію від Збройних Сил. Це критично важливо для ресурсів, що працюють на закордонну аудиторію та висвітлюють події на фронті.

Виготовлення офіційних видань або оприлюднення нормативно-правових актів органів влади.

Організація спеціальних кампаній у регіонах, включених до Переліку територій бойових дій або окупації.

Виробництво проєктів у межах ініціативи Президента із створення українського культурного продукту за контрактами вартістю від 100 тис. грн.

Процедура розгляду та роль профільної Комісії

Міністерство повідомило, що кожне звернення розглядається спеціальною Комісією з підготовки пропозицій щодо визначення підприємств критично важливими в інформаційній сфері, яка була утворена наприкінці 2025 року.

Підприємство зобов’язане надати інформацію про загальну кількість військовозобов’язаних працівників станом на дату звернення та копії податкової звітності за останній період.

Комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність критеріям, після чого вноситься пропозиція керівництву міністерства щодо видання відповідного наказу.

Важливо пам’ятати, що такий статус не є безстроковим: підприємство зобов’язане підтверджувати свою критичність не рідше ніж один раз на рік.

Механізм бронювання через портал «Дія» та 72-годинний строк

Найбільш динамічною частиною процесу є саме технічне бронювання після отримання статусу. Міністерство культури вносить дані про критично важливе медіа до Єдиного переліку, який веде Мінекономіки.

Після цього керівник медіа або уповноважена особа формує списки військовозобов’язаних працівників в електронній формі засобами порталу «Дія».

Згідно з роз’ясненням та нормами Постанови, переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік (надання відстрочки) здійснюється автоматично протягом 72 годин з моменту формування списку. Для успішного завершення процедури працівник повинен перебувати на обліку, у трудових відносинах з медіа, уточнити облікові дані та не перебувати у розшуку.

Постійний моніторинг та ризики анулювання статусу

Отримання статусу критичності накладає на медіа серйозні фінансові та адміністративні зобов’язання. Міністерство здійснює щомісячний моніторинг діяльності таких підприємств. Однією з ключових умов збереження статусу та бронювання є виплата працівникам (крім державних медіа) заробітної плати не нижче за розмір мінімальної, помноженої на коефіцієнт 3.

У разі невиконання цих вимог, або у разі позбавлення підприємства статусу критично важливого, відстрочки анулюються автоматично, а повторне звернення за статусом можливе не раніше ніж через шість місяців.

Поради для онлайн-видань

Для успішного проходження шляху до бронювання онлайн-медіа повинно вийти за межі новинної стрічки. Юридично вивірена стратегія отримання статусу критично важливого підприємства для онлайн-медіа має ґрунтуватися на трьох основних елементах.

Підтвердження галузевої значущості

Онлайн-медіа має документально довести відповідність хоча б одному зі спеціальних критеріїв, визначених наказом Мінкульту № 67. Це можуть бути документи, що підтверджують виробництво суспільно важливого інформаційного контенту, реалізацію культурно-мистецьких проєктів, співпрацю з державними органами, міжнародними партнерами чи інші докази, передбачені галузевими критеріями.

Відповідність загальним критеріям постанови № 76

Окрім галузевого критерію, підприємство має підтвердити відповідність ще щонайменше двом загальним критеріям, зокрема щодо рівня середньої заробітної плати, відсутності податкової заборгованості або іншим критеріям, встановленим урядом. Усі показники мають підтверджуватися офіційною податковою та бухгалтерською звітністю.

Детальніше про галузеві критерії читайте в матеріалі Критерії критичності для онлайн-медіа: як подолати цифровий бар’єр та отримати статус

Належне оформлення звернення

До Мінкульту подається повний пакет документів, який розглядає профільна Комісія, утворена наказом № 1011. До звернення додаються документи, що підтверджують відповідність критеріям, інформація про кількість військовозобов’язаних працівників станом на дату звернення, а також відомості про подання податкової звітності за останній податковий період.

Таким чином, для онлайн-медіа статус критично важливого підприємства — це не формальність, а результат підтвердження відповідності не тільки урядовим критеріям, а й галузевим. На практиці ключове значення матимуть не лише інформаційна роль медіа, а й документально підтверджена галузева значущість, фінансова дисципліна та належно підготовлений пакет документів.

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