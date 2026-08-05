ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу стосовно судді Зборівського районного суду Тернопільської області Валентини Чорної та вирішила притягнути її до дисциплінарної відповідальності.

Обставини справи

До Вищої ради правосуддя 17 червня 2024 року та 27 червня 2024 року надійшли дисциплінарні скарги Марти Берези та Христини Буртник. Скарги стосувалися дій судді під час розгляду справ про визначення місця проживання дітей.

Друга дисциплінарна палата ВРП проаналізувала матеріали судових справ, які перебували у провадженні судді Валентини Чорної, щодо визначення місця проживання дитини з батьком. За результатами аналізу палата дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи. Підставами стали ознаки дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «б» пункту 1 та пунктами 3, 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішення дисциплінарної палати

Як зазначив дисциплінарний інспектор справи про визнання фізичних осіб недієздатними належать до тих категорій судових спорів, які вимагають від судді максимальної уважності та критичного підходу. Наслідки таких рішень є значно глибшими, ніж у багатьох інших цивільних справах.

У справах про визначення місця проживання дітей можна принаймні констатувати, що дитина залишається у власній сім’ї з одним із батьків. Натомість у справах про недієздатність суд фактично передає іншій особі право визначати подальше життя людини. Особа втрачає можливість самостійно реалізовувати більшість своїх цивільних прав.

Саме тому в цій категорії справ суд зобов’язаний діяти з особливою обережністю. Кожна обставина та кожен доказ мають бути ретельно перевірені. Будь-яка помилка чи формальний підхід може призвести до суттєвого обмеження прав людини на тривалий період. Натомість у даному випадку суддею проігноровано та систематично порушено норми законів України .

Заслухавши суддю Валентину Чорну та дисциплінарного інспектора Наталію Дробчак, Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності. Як дисциплінарне стягнення застосовано подання про звільнення з посади.

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