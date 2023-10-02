Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція, - Politico

У звіті, отриманому Politico, детально описано конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка України з боку Заходу може залежати від скорочення корупції.

Посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: у Верховній Раді вже три альтернативні проекти

З’явився текст третього законопроекту про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який внесла голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Фінанси судової влади у 2024 році: на що судова влада буде витрачати гроші

Потреби судової влади профінансовані на 57%, але заробітну плату в апаратах судів обіцяють підвищити.

Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

  1. Суд інфо

Право на свободу та особисту недоторканість, — лекція суддів КСУ, відео

18:22, 2 жовтня 2023
Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко у своїх виступах розкрили тему прав особи на свободу та особисту недоторканність.
Право на свободу та особисту недоторканість, — лекція суддів КСУ, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко провели онлайн-лекцію на тему «Право на свободу та особисту недоторканість».

Увагу слухачів Галина Юровська зосередила на окремих рішеннях Європейського суду з прав людини, в яких Суд висловив позицію щодо прав особи на свободу та особисту недоторканність. Також, як зазначав у своїх рішеннях ЄСПЛ не дозволяється затримати «когось через те, що його ідеї чи поведінка відхиляються від норм, домінуючих у даному суспільстві»; «затримання неповнолітнього без виховної мети є несумісним з Європейською конвенцією з прав людини» та інше.

Суддя розповіла про загальні європейські підходи, сформульовані ЄСПЛ щодо підстав для відновлення свободи особи, та про наявність судових гарантій від свавільного ану та затримання, а саме: «право бути повідомленим про підстави арешту та будь-якого звинувачення», «право про оскарження до суду», «право на компенсацію у разі незаконного утримання».

Крім того, цікавою була надана інформація щодо встановлених рядків для утримання особи без рішення суду. Також, в різних країнах світу особу тримають під вартість протягом 24, 42, 72, 96 годин та невизначених строк.

Доповідачка також окреслила юридичні позиції, сформульовані Конституційним Судом України, які Суд висловив у рішеннях щодо захисту прав людини на свободу та особисту недоторканність, і навела позиції конституційних судів інших держав.

Під час лекції Віктор Городовенко повідомив про деякі справи, які наразі розглядає Конституційний Суд України, де предметом розгляду є окремі статті Кримінального процесуального кодексу України, зокрема щодо умов обрання особи запобіжного заходу під час дії воєнного стану. У цьому контексті він вирішує, які складні питання стоять перед Судом і потребують вирішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області