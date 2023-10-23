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З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

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  1. Суд інфо

Порядок реєстрації та авторизації в Електронному суді – онлайн-семінар, відеотрансляція

11:04, 23 жовтня 2023
Семінар відбудеться 26 жовтня.
Порядок реєстрації та авторизації в Електронному суді – онлайн-семінар, відеотрансляція
Джерело фото: freepik.com
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У четвер, 26 жовтня, о 14:00 фахівці державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» проведуть відкритий онлайн семінар з питань порядку реєстрації/авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей.    

Як ми розповідали, уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді.

Також ми писали, що з 18 жовтня введено в дію Закон згідно з яким адвокати зобов’язані мати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Онлайн семінар буде проводитись за посиланням – тут.

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