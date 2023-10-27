Суддя Галина Юровська розповіла про поділ держвлади і механізми стримування та противаг: юридичні позиції КСУ, відео

Лекторка зосередила увагу на висновках Венеційської Комісії щодо поділу і балансу влади та юридичних позиціях органів конституційного контролю.

Джерело фото: ccu.gov.ua

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела відео-лекцію про поділ державної влади і механізми стримування та противаг: юридичні позиції КСУ.

Під час лекції суддя розповіла про перші філософські вчення та ідеї принципу поділу влади, зокрема викладені у працях Платона, Аристотеля, Джона Локка та Шарля Луї Монтеск’є.

За її словами, на відміну від концепції англійського філософа Джона Локка, французький правознавець, філософ Шарль Луї Монтеск’є, виключив існування домінуючої гілки влади й утілив принцип рівності трьох гілок влади (законодавчої, виконавчої, судової).

У своїй головній праці «Про дух законів» (1748) Шарль Луї Монтеск’є обґрунтував концепцію «розподілу влади», що стала класичною в політичній теорії та практиці.

Ішлося і про те, що принцип поділу влади уґрунтовано на системі стримувань і противаг утілено в Конституції США 1787 року. Водночас деякі українські дослідники вважають, що першим джерелом права, в якому відтворено цей принцип, є «Пакти та Конституція законів і вольностей Війська Запорозького» (1710).

Лекторка зосередила увагу на моделях поділу влади, у контексті яких діють різні механізми стримувань і противаг; висновках Венеційської Комісії щодо поділу і балансу влади та юридичних позиціях органів конституційного контролю.

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