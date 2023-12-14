Як подати документи для участі в конкурсі на 532 посади суддів в апеляційних судах: відеороз’яснення

У ВККС показали, як подавати документи для участі в конкурсі на 532 посади суддів в апеляційних судах.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України підготовила відеороз’яснення щодо подання документів для участі в конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Переглянувши відеороз’яснення ви дізнаєтесь:

Вхід та загальний огляд кабінету:

Як подати заяву про участь у процедурі:

Як додати паспорт громадянина України:

Як подати анкету (стислий огляд):

Як подати мотиваційний лист:

Як додати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді:

Як додати документ про вищу юридичну освіту:

Як додати документи про науковий ступінь та вчене звання:

Як додати документи щодо трудової діяльності:

Як додати медичну довідку:

Як подати згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації:

Як додати згоду на проведення спеціальної перевірки:

Як додати декларацію, подану до НАЗК:

Як додати військовий квиток:

Як додати документ щодо несудимості:

Як додати сертифікат про рівень володіння державною мовою:

Як додати рекомендації щодо кандидата:

Довідку про очищення влади (за наявності) необхідно подавати в «Інші документи».

Як раніше повідомлялося, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила форму направлення документів для участі в конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, який було оголошено рішенням Комісії від 14 вересня, – електронна, шляхом подання на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо рішенням Комісії не буде встановлено інше.

12 грудня ВККС оприлюднила посилання на сторінку подання документів для участі в конкурсі на посади суддів апеляційних судів — ksk.vkksu.gov.ua.

Крім того, ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів.

Також ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Ще ми писали, що ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

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