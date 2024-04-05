Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела лекцію, присвячену Конституції Пилипа Орлика, відео

Під час лекції Галина Юровська висвітлила біографію Пилипа Орлика, його творчий та життєвий шляхи, боротьбу за незалежність України та творчу спадщину, яку гетьман залишив нащадкам.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська 4 квітня провела лекцію на тему "Конституція Пилипа Орлика".

Під час лекції вона висвітлила біографію Пилипа Орлика, його творчий та життєвий шляхи, боротьбу за незалежність України та творчу спадщину, яку гетьман залишив нащадкам.

Суддя зазначила, що „Договори і Постановлення прав і вольностеи‌ Віи‌ська Запорозького“ відіграли ключову роль у формуванні державницьких ідей і прагнень до незалежності та значно випереджали свій час. Пилип Орлик і його старшина розробили модель вільної, незалежної держави, заснованої на демократичних засадах, що стало важливим внеском у розвиток українського конституціоналізму і свідчило про високий рівень політичної культури та самосвідомості нації.

Докладніше лекторка розповіла про окремі статті цього історичного документа.

До лекції долучилася завідувач Бібліотеки Конституційного Суду України Лілія Волошина, яка презентувала видання, що містить Бібліотека Суду, серед них:

"Конституційна традиція української державності" за редакцією Сергія Головатого (2021 р.);

"Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина" (2006 р.);

"Пакти і конституції Української козацької держави" (до 300-річчя укладення).

Книга містить тексти оригіналів Конституції Пилипа Орлика та інших документів староукраїнською мовою.

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