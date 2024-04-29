У КСУ провели онлайн-лекцію на тему «Конституційна скарга як інструмент захисту прав: досвід Німеччини», відео

Під час лекції, зокрема, розповіли про подібності та відмінності між конституційною скаргою в Німеччині та в Україні.

У Конституційному Суді України відбулася друга просвітницька лекція, організована КСУ спільно з німецькими партнерами на тему «Конституційна скарга як інструмент захисту прав: досвід Німеччини». Про це повідомили у КСУ.

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Галина Юровська, провідні українські та міжнародні експерти, які обговорили важливі аспекти застосування конституційної скарги як засобу захисту прав громадян.

Модератором лекції була суддя КСУ Галина Юровська, яка зазначила, що це вже друга із трьох запланованих лекцій, які відбуваються за участі німецьких колег у межах спільного проєкту Конституційного Суду України й Національної школи суддів.

Вольфрам Гертіґ, заступник керівника проєктів, старший менеджер проєктів Німецького Фонду міжнародної правової співпраці (IRZ) відзначив багаторічний досвід успішної співпраці між Конституційним Судом України та IRZ та висловив переконання, що захід стане корисним для усіх учасників.

Під час лекції з ключовими доповідями виступили міжнародні експерти з Німеччини, які детально поінформували про особливості функціонування конституційної скарги та її практичного застосування в їхній країні.

Суддя Федерального Конституційного Суду Німеччини у відставці проф., д-р Удо Штайнер поінформував про особливості реалізації інституту конституційної скарги в Німеччині. Він зосередив увагу на засадах, історії запровадження індивідуальної скарги та розкрив її значення для громадян, Федерального Конституційного Суду та подальшого розвитку права загалом.

Про подібності та відмінності між конституційною скаргою в Німеччині та в Україні розповів суддя Федерального Конституційного Суду Німеччини у відставці проф., д-р Райнґард Ґайєр. Зокрема, у своєму виступі він акцентував на практичних аспектах опрацювання поданої до Федерального Конституційного Суду конституційної скарги та комунікації зі скаржником.

Суддя Конституційного Суд України Олександр Петришин акцентував на основній відмінності між нормативною конституційною скаргою, яка запроваджена в Україні, і тією, яку запроваджено в Німеччині, відому як «повна конституційна скарга». Конституційна скарга, зазначив промовець, фактично зводиться до можливості українських громадян впливати на законодавче регулювання суспільних відносин, приймати участь у законотворчому процесі.

Він також окреслив окремі питання, які потрібно розв’язати задля того, щоб інститут конституційної скарги став ефективним та дієвим засобом захисту конституційних прав, зокрема, зазначивши шляхи їхнього подолання.

Суддя Конституційного Суду України Олег Первомайський наголосив на важливості обміну досвідом щодо функціонування інституту конституційної скарги в різних країнах, адже такий досвід сприяє тому, щоб у подальшому в Україні цей інститут удосконалювати. Він також додав, що при всіх відмінностях інституту конституційної скарги в країнах, є те, що єднає – це однакові конституційні цінності.

Своєю чергою суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук подякувала Німецькому Фонду міжнародної правової співпраці (IRZ) та німецьким колегам за можливість обміну досвідом, підкресливши важливість ознайомлення з найкращими практиками та їх застосування в роботі Суду.

Суддя зазначила, що функціонування інституту конституційної скарги є важливою складовою у діяльності Конституційного Суду України. Вона закцентувала на особливостях розгляду справ за конституційними скаргами та розповіла про окремі проблеми, що виникають при їхньому розгляді.

На завершення заходу учасники відзначили важливість обміну досвідом між країнами у сфері правозахисту та підкреслили значення подальшого розвитку механізмів конституційної скарги як ефективного інструменту захисту прав громадян.

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