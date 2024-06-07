У КСУ провели онлайн-лекцію, присвячену судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини щодо захисту особових даних, відео

У Конституційному Суді зазначили, що ця тема стосується фундаментальних прав людини, зокрема права на приватність, і досвід Німеччини із цього питання для українських суддів є дуже корисним, адже вони розглядають і ті справи, що пов’язані з персональними даними.

У Конституційному Суді України відбулася онлайн-лекція за участю суддів Конституційного Суду України та міжнародних експертів "Законодавче врегулювання та судова практика Федерального Конституційного Суду Німеччини щодо захисту особових даних". Про це повідомили у КСУ.

Чергова просвітницька лекція відбулася 30 травня 2024 року за участю суддів Конституційного Суду України Оксани Грищук, Олега Первомайського, Олександра Петришина, Галини Юровської та суддів Федерального Конституційного Суду Німеччини (ФКС) у відставці проф., д-р Райнґарда Ґайєра та проф., д-р Удо Штайнера, які виступили основними спікерами.

У виступах ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук та старший менеджер проєктів Німецького фонду міжнародної правничої співпраці (IRZ) Вольфрам Гертіґ наголосили на важливості й актуальності обраної тематики.

Було зазначено, що запропонована тема стосується фундаментальних прав людини, зокрема права на приватність, і досвід Німеччини із цього питання для українських суддів є дуже корисним, адже вони розглядають і ті справи, що пов’язані з персональними даними. Ця тема також є важливою в контексті європейської інтеграції України.

Під час заходу суддя Федерального Конституційного Суду Німеччини у відставці професор Удо Штайнер зосередив увагу на питанні захисту персональних даних. Суддя навів приклади із судової практики ФКС, зробивши акцент на рішенні про перепис населення (1983 рік). Як зазначив суддя, воно набуло історичного значення в контексті захисту особових даних, зокрема, ішлося про збирання, опрацювання і поширення персональних даних. Основою цього рішення є збереження основоположного права на інформаційне самовизначення. Він також наголосив на ключових аспектах іншого рішення щодо засадничого права на забезпечення конфіденційності та доброчесності інформаційно-технічних систем (рішення "Computer-засадниче право").

Суддя Федерального Конституційного Суду Німеччини у відставці професор Райнґард Ґайєр повідомив про значення статті 8 Хартії засадничих прав Європейського Союзу в частині захисту персональних даних у Німеччині. Він окреслив судову практику ФКС, виділивши рішення щодо „права бути забутим ІІ“. Суддя також детально розповів про те, як організовано захист даних у Німеччині і Європейському Союзі, як по-новому регулюють взаємодію між ФКС і ЄС у межах багаторівневої системи – європейського та німецького захисту засадничих прав.

На завершення судді Конституційного Суду України подякували німецьким колегам, міжнародним партнерам за можливість здійснювати фаховий обмін досвідом. Вони підкреслили, що ознайомлення із практичним досвідом роботи ФКС Німеччини, його взаємодія з іншими європейськими інституціями та питання співвідношення національних і міжнародних правових систем є досить важливим і корисним як для українських суддів, так і для країни на її шляху до Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.