Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Дню Незалежності України, відео

Під час лекції суддя зазначила, що кожен громадянин має знати етапи становлення та розвитку української незалежності.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська 24 серпня провела тематичну онлайн-лекцію «День Незалежності України – символ твоєї свободи».

Відповідно до Постанови Верховної Ради «Про День незалежності України» щорічно 24 серпня в Україні відзначають День Незалежності як державне свято.

Під час лекції суддя зазначила, що кожен громадянин має знати історичні події, що відбувалися на території України від найдавніших часів до сьогодення, а також етапи становлення та розвитку української незалежності.

У цьому контексті Галина Юровська розповіла про події, які відбувалися упродовж ХХ століття, коли українці неодноразово намагалися вибороти свою самостійність.

Ще за часів Української Народної Республіки у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого. У ті часи Директорія ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни: про державну мову, Українську автокефальну православну церкву, а також встановила грошовою одиницею гривню.

Суддя також нагадала присутнім і про інші важливі історичні події, що передували становленню незалежності України в 1991 році, зокрема ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Крім того, Галина Юровська звернула увагу на рішення та висновки Конституційного Суду України, спрямовані на зміцнення української незалежності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.