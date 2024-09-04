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Ракетним обстрілом пошкоджено приміщення судових установ Львівської та Сумської областей, фото

23:58, 4 вересня 2024
Пошкоджено фасади будівель, віконні та дверні рами приміщень.
Ракетним обстрілом пошкоджено приміщення судових установ Львівської та Сумської областей, фото
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Служба судової охорони повідомляє, що 4 вересня у внаслідок обстрілу країною-агресором пошкодженно приміщення судової установи Сумської області, а також будівлю органу системи правосуддя у Львівській області.

Пошкоджено фасади будівель, віконні та дверні рами приміщень.

Серед працівників об'єктів системи правосуддя та співробітників Служби судової охорони постраждалих немає.

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