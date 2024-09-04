Ракетним обстрілом пошкоджено приміщення судових установ Львівської та Сумської областей, фото

Пошкоджено фасади будівель, віконні та дверні рами приміщень.

Служба судової охорони повідомляє, що 4 вересня у внаслідок обстрілу країною-агресором пошкодженно приміщення судової установи Сумської області, а також будівлю органу системи правосуддя у Львівській області.

Пошкоджено фасади будівель, віконні та дверні рами приміщень.

Серед працівників об'єктів системи правосуддя та співробітників Служби судової охорони постраждалих немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.