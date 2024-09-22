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У Харкові пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару, фото

08:12, 22 вересня 2024
Водночас суд продовжує здійснювати правосуддя у штатному режимі.
У Харкові пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару, фото
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Пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару по центральній частині Харкова.

У суді повідомляють, що в приміщенні вибуховою хвилею було вибито та понівечено більше 70 вікон, групи вхідних дверей, суттєво порушено герметичність скляного даху центрального атріуму суду.

В багатьох кабінетах суддів та працівників апарату суду, а також в залах судових засідань обрушилися стелі, були вирвані внутрішні двері, постраждала оргтехніка та інше обладнання, яке забезпечує здійснення процесу правосуддя.

Наразі силами працівників суду проводяться роботи щодо прибирання та приведення до ладу приміщень суду.

«Проте, власні можливості суду, а також ентузіазм та відданість улюбленій роботі працівників суду вочевидь є недостатніми для найшвидшого подолання всіх наслідків завданих будівлі ушкоджень, що має загрозу потрапляння всередину опадів, а також неможливості запуску системи опалення в осінньо-зимовий період, який має розпочатися протягом місяця.

У зв’язку з чим, висловлюємо сподівання на невідкладне реагування та допомогу з боку керівництва відповідних органів системи правосуддя, а також уповноважених органів виконавчої влади», — зазначають в судовій установі.

Водночас, не зважаючи на вказані обставини, а також на триваюче перебування суду у прифронтовій зоні та щоденні обстріли Міста-героя Харкова, Східний апеляційний господарський суд продовжує здійснювати правосуддя у штатному режимі з особливостями роботи, встановленими на період воєнного стану.

Наразі у суді наявна технічна можливість для проведення судових засідань як в приміщенні суду, так і в режимі відеоконференції.

Додамо, що 21 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Росіяни завдали по місту ударів керованими авіабомбами, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждала щонайменше 21 особа, серед них троє дітей.

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