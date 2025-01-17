ВККСУ затвердила нову форму заяви для участі у доборі на посаду судді місцевого суду

Вища кваліфікаційна комісія запровадила зміни у анкетах для кандидатів на посаду судді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила нову форму заяви про участь у доборі на посаду судді місцевого суду та внесла зміни до анкети кандидата. Відповідне рішення № 13/зп-25 було ухвалене 15 січня.

У заяві, яку мають заповнити кандидати, тепер необхідно зазначити одну або кілька спеціалізацій суду на вибір. Зокрема, серед варіантів є:

адміністративна спеціалізація;

адміністративна та господарська спеціалізації;

адміністративна та загальна (цивільна і кримінальна) спеціалізації;

адміністративна, господарська та загальна (цивільна і кримінальна) спеціалізації;

господарська спеціалізація;

господарська та загальна (цивільна і кримінальна) спеціалізації;

загальна (цивільна і кримінальна) спеціалізація.

Актуальну анкету публікуємо нижче:

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