Добір на посаду судді місцевого господарського суду: до спецперевірки допущено 298 кандидатів

ВККС затвердила результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого господарського суду.

Фото: ВККС

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Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 4 серпня затверджено загальні результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого господарського суду, складеного кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Про це повідомила ВККС.

Також Комісією допущено до спеціальної перевірки 298 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду, які отримали прохідний бал кваліфікаційного іспиту.

З метою затвердження рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду Комісією враховано результати спеціальної перевірки, проведеної на виконання рішення Комісії від 01 квітня 2026 року № 37/зп-26, стосовно 58 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та місцевого адміністративного суду.

240 кандидатам на посаду судді місцевого господарського суду результати спеціальної перевірки, яких не враховано, необхідно подати до 31 серпня 2026 року довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о, отриману не раніше 04 серпня 2026 року.

ВККС нагадала, що добір кандидатів на посаду судді місцевого суду оголошено рішенням Комісії від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24 з урахуванням 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких 200 – у місцевих господарських судах.

Згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року № 367/зп-24 оголошено приймання від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, заяв про складання кваліфікаційного іспиту.

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