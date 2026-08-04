Конкурс на посади суддів у місцевих господарських судах: що треба знати кандидатам про медичку довідку

Кандидатам необхідно подати довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о.

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Як відомо, ВККС 4 серпня затвердила загальні результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого господарського суду, складеного кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів зазначила, що 240 кандидатам на посаду судді місцевого господарського суду результати спеціальної перевірки, яких не враховано, необхідно подати довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о, отриману не раніше 4 серпня 2026 року.

Ця довідка надсилається до Комісії поштовим зв’язком на адресу: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, або подається особисто кандидатом на посаду судді у строк до 31 серпня 2026 року (включно).

Інші необхідні для проведення спеціальної перевірки документи, а саме: копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки або лицьового і зворотнього боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), документів про освіту (з додатками), вчені звання та наукові ступені, військово-облікового документа подаються кандидатами на посаду судді в разі зміни відомостей або зміни раніше поданих документів.

ВККС нагадала, що для цілей проведення спеціальної перевірки кандидатами на посаду судді з 01 березня 2025 року до 30 березня 2025 року (включно) подано письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та документи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», зокрема медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я № 100-2/о.

Згідно з Порядком проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651 (далі – Порядок), строк дії довідки за № 100-2/о становить один рік з дати проведення огляду.

Наголошується, що з 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку. Так, відповідно до пункту 2 Порядку попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, після проведення яких особі видається форма первинної облікової документації № 100-2/о, можуть проводити надавачі медичних послуг, що одночасно відповідають таким умовам:

- отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «психіатрія»;

- уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ за групами послуг «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами», та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

«Таким чином, проводити огляди та оформляти довідку № 100-2/о мають право надавачі медичних послуг, які відповідають вимогам, передбаченим пунктом 2 Порядку, у повному обсязі», — додали у ВККС.

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