ВРП завершила прийом документів від кандидатів у члени Ради за квотою з’їзду суддів

Понад 70 осіб подали документи для обрання членами Вищої ради правосуддя XXІ позачерговим з’їздом суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретаріат Вищої ради правосуддя завершив прийом документів від кандидатів для обрання членами Вищої ради правосуддя XXІ позачерговим з’їздом суддів України. Про це повідомила ВРП.

Документи подали 71 особа.

ВРП нагадала, що рішенням Ради суддів України від 5 червня 2026 року № 18 призначено проведення ХХІ позачергового з’їзду суддів України, який відбудеться 2 вересня 2026 року в місті Києві. До порядку денного з’їзду, зокрема, включено питання про обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

Кандидати до складу ВРП для обрання XXІ позачерговим з’їздом суддів України:

1. ВАЛЬЧУК Валерій Вікторович

2. ЗАВАЛЬНЮК Ігор Вікторович

3. БОРЩОВ Ігор Олексійович

4. САВИЦЬКИЙ Олег Антонович

5. РАДЧЕНКО Сергій В’ячеславович

6. ЄФТЕМІЙ Станіслав Миколайович

7. ГЕРАЩЕНКО Ігор Володимирович

8. ГАПОНЧУК Віктор Васильович

9. ГАНЕЧКО Олена Миколаївна

10. ЖУК Андрій Володимирович

11. НЕЧИТАЙЛО Олександр Миколайович

12. ГНАП Діана Дмитрівна

13. ОРЛЕНКО Валентина Іванівна

14. СИВУХІН Григорій Сергійович

15. БОРОДІЙ Василь Миколайович

16. ПОЛЯКОВ Олександр Зіновійович

17. ПОЛИВАЧ Любов Дмитрівна

18. СІВАКОВА Вікторія Вікторівна

19. СТУПАК Тетяна Сергіївна

20. ЧЕРНИШОВА Євгенія Юріївна

21. КРАВЧУК Геннадій Анатолійович

22. КИХТЮК Роман Миколайович

23. ПОПОВ Віталій Федорович

24. ГРИГОРОВ Андрій Миколайович

25. БОЙКО Андрій Володимирович

26. МАСЛОВ Віктор Васильович

27. ДЗЮБАК Олександр Васильович

28. АНДРЕЙЧУК Тарас Васильович

29. ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна

30. КОЛІУШ Олег Леонідович

31. НЕПОЧАТИХ Василь Олександрович

32. КОПІЦА Олег Володимирович

33. СУПРУН Євгеній Борисович

34. БАБКО Валерія Валеріївна

35. ТРЕТЬЯКОВА Оксана Олегівна

36. КИЦЮК Вікторія Сергіївна

37. ОБОРОНОВА Ірина Володимирівна

38. КРАВЧЕНКО Євген Дмитрович

39. ТИМОШЕНКО Віта Михайлівна

40. СІРОМАШЕНКО Наталія Володимирівна

41. СОКОЛОВА Вікторія Вячеславівна

42. СВОЯК Дмитро Віталійович

43. ТОКАРЄВ Артем Геннадійович

44. КОЗИР Тетяна Павлівна

45. ТЕПТЮК Євген Петрович

46. КАРПЕНКО Світлана Олексіївна

47. ЛИСАК Ігор Никодимович

48. ШЕВЧУК Галина Михайлівна

49. ФЕДОРЕНКО Тетяна Іванівна

50. ОБОЛЄНСЬКА Світлана Анатоліївна

51. ПАВЛІВ Володимир Романович

52. СІНЄЛЬНІК Руслан Васильович

53. МАШКЕВИЧ Катерина Володимирівна

54. ДУБАС Віталій Михайлович

55. СЕМЕНЕНКО Марина Олександрівна

56. ЖОВТАН Петро Валерійович

57. АНДРУСЕНКО Оксана Орестівна

58. КУКОБА Олександр Олександрович

59. ХАРАКОЗ Костянтин Сергійович

60. НЕСТЕРЕНКО Олексій Михайлович

61. ДМИТРУК Наталія Юріївна

62. КАЛАШНІКОВА Олена Володимирівна

63. ПАДІЙ Валентина Василівна

64. ХОДАКІВСЬКИЙ Максим Петрович

65. ГАЄВА Людмила Вадимівна

66. БАГРІЙ Тарас Ярославович

67. МАРТЬЯНОВА Світлана Мирославівна

68. ГОРОДОВЕНКО Віктор Валентинович

69. ГУДИМА Дмитро Анатолійович

70. БОЙКО Олександр Юрійович

71. ПАНАСЮК Олександр Сергійович

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.