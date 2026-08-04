28 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Львівського апеляційного суду — ВККС
У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 4 серпня надано рекомендації для призначення на посади суддів Львівського апеляційного суду. Про це повідомила ВККС.
За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, рекомендації отримали 28 переможців, а саме:
Баєва Олександра Ігорівна;
Беспальок Оксана Андріївна;
Бойко Ольга Миколаївна;
Борачок Микола Васильович;
Бучківська Вікторія Леонідівна;
Газдайка-Василишин Ірина Богданівна;
Зубачик Наталія Богданівна;
Карпин Ірина Миколаївна;
Кос Ігор Богданович;
Костюк Уляна Ігорівна;
Котормус Тарас Ігорович;
Кушнір Богдана Богданівна;
Лазор Андрій Олегович;
Максимів Ігор Володимирович;
Марків Юлія Степанівна;
Мармаш Володимир Ярославович;
Навроцька Юлія Вячеславівна;
Панчак Оксана Григорівна;
Помогаєв Андрій Вікторович;
Радченко Віталій Євгенович;
Рибій Михайло Григорович;
Савчак Андрій Володимирович;
Сташків Надія Михайлівна;
Стрельбицький Віталій Вікторович;
Федорів Ольга Петрівна;
Ференц Ольга Ігорівна;
Ціпивко Ірина Ігорівна;
Чорний Ігор Ярославович.
Комісія надала рекомендації для призначення на всі 28 вакантних посад суддів Львівського апеляційного суду, на які було оголошено конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Харківського та Рівненського апеляційних судів.
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