28 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Львівського апеляційного суду — ВККС

Комісія надала рекомендації для призначення на всі 28 вакантних посад суддів Львівського апеляційного суду, на які було оголошено конкурс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 4 серпня надано рекомендації для призначення на посади суддів Львівського апеляційного суду. Про це повідомила ВККС.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, рекомендації отримали 28 переможців, а саме:

Баєва Олександра Ігорівна;

Беспальок Оксана Андріївна;

Бойко Ольга Миколаївна;

Борачок Микола Васильович;

Бучківська Вікторія Леонідівна;

Газдайка-Василишин Ірина Богданівна;

Зубачик Наталія Богданівна;

Карпин Ірина Миколаївна;

Кос Ігор Богданович;

Костюк Уляна Ігорівна;

Котормус Тарас Ігорович;

Кушнір Богдана Богданівна;

Лазор Андрій Олегович;

Максимів Ігор Володимирович;

Марків Юлія Степанівна;

Мармаш Володимир Ярославович;

Навроцька Юлія Вячеславівна;

Панчак Оксана Григорівна;

Помогаєв Андрій Вікторович;

Радченко Віталій Євгенович;

Рибій Михайло Григорович;

Савчак Андрій Володимирович;

Сташків Надія Михайлівна;

Стрельбицький Віталій Вікторович;

Федорів Ольга Петрівна;

Ференц Ольга Ігорівна;

Ціпивко Ірина Ігорівна;

Чорний Ігор Ярославович.

Комісія надала рекомендації для призначення на всі 28 вакантних посад суддів Львівського апеляційного суду, на які було оголошено конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Харківського та Рівненського апеляційних судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.