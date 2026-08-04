ВККС оголосила конкурс на 272 вакантні посади суддів у місцевих адміністративних судах

Комісія також затвердила умови проведення конкурсу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 4 серпня оголосила конкурс на зайняття вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах та затверджено умови його проведення, відповідно до яких:

1.Конкурс на зайняття вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах (далі – Конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та рішення Комісії.

2.До участі в Конкурсі допускаються кандидати на посаду судді та судді, які:

- зараховані до резерву на зайняття вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах згідно з рішенням Комісії від 29 липня 2026 року № 99/зп-26;

- у порядку та строки, визначені Комісією, подали заяву про участь у Конкурсі за формою, що додається.

3.Кількість вакантних посад, на які оголошено Конкурс, – 272, з яких:

- у Вінницькому окружному адміністративному суді – 10 посад;

- у Волинському окружному адміністративному суді – 10 посад;

- у Дніпропетровському окружному адміністративному суді – 22 посади;

- у Житомирському окружному адміністративному суді – 12 посад;

- у Закарпатському окружному адміністративному суді – 5 посад;

- у Запорізькому окружному адміністративному суді – 11 посад;

- у Івано-Франківському окружному адміністративному суді – 7 посад;

- у Київському міському окружному адміністративному суді – 34 посади;

- у Київському окружному адміністративному суді – 20 посад;

- у Кіровоградському окружному адміністративному суді – 8 посад;

- у Львівському окружному адміністративному суді – 11 посад;

- у Миколаївському окружному адміністративному суді – 8 посад;

- в Одеському окружному адміністративному суді – 19 посад;

- у Полтавському окружному адміністративному суді – 10 посад;

- у Рівненському окружному адміністративному суді – 20 посад;

- у Сумському окружному адміністративному суді – 9 посад;

- у Тернопільському окружному адміністративному суді – 8 посад;

- у Харківському окружному адміністративному суді – 19 посад;

- у Хмельницькому окружному адміністративному суді – 13 посад;

- у Черкаському окружному адміністративному суді – 8 посад;

- у Чернівецькому окружному адміністративному суді – 2 посади;

- у Чернігівському окружному адміністративному суді – 6 посад.

4.Строк подання заяви про участь у Конкурсі – з 20 до 25 серпня 2026 року (включно).

5.Заява про участь у Конкурсі, підписана кваліфікованим електронним підписом, надсилається кандидатом на посаду судді чи суддею на електронну пошту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ([email protected]) або особисто подається власноруч підписаною у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

6.Стадії Конкурсу:

6.1.Формування та затвердження рейтингу учасників Конкурсу.

6.2.Визначення переможців Конкурсу.

6.3.Проведення співбесід з переможцями Конкурсу та ухвалення відповідних рішень Комісії.

7.Формування рейтингу учасників Конкурсу проводитиметься 17 та 18 вересня 2026 року за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9.

8.Основна дата – 17 вересня 2026 року.

8.1.Початок реєстрації першої групи учасників – 08 год 00 хв; початок проведення Конкурсу – 09 год 00 хв.

8.2.Початок реєстрації другої групи учасників – 13 год 00 хв; початок проведення Конкурсу – 14 год 00 хв.

9.Інформація про учасників першої та другої груп оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії не пізніше двох днів до дати формування рейтингу учасників Конкурсу.

10.Резервна дата – 18 вересня 2026 року.

11.У разі використання резервної дати для формування рейтингу учасників Конкурсу інформація про час початку реєстрації та перелік його учасників оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії невідкладно.

12.Резервну дату може бути використано:

- у зв’язку з настанням надзвичайних обставин, які перешкодили формуванню рейтингу учасників Конкурсу в основну дату;

- у разі, якщо обрання та оголошення вакантної посади здійснено не усіма учасникам, що зареєструвалися для участі у формуванні рейтингу учасників Конкурсу, та за наявності попередньо не обраних (не заміщених) іншим учасником посад, щодо яких оголошено Конкурс.

13.Допущений до участі в Конкурсі учасник зобов’язаний з’явитися у визначені дату, час та місце реєстрації для формування рейтингу учасників Конкурсу і мати при собі паспорт громадянина України.

14.Неявка або запізнення учасника Конкурсу на реєстрацію з будь-яких причин не перешкоджає формуванню рейтингу (продовженню його формування).

15.Учасник, який із будь-яких причин запізнився на реєстрацію, незалежно від місця, яке він посідає у рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду, затвердженому рішенням Комісії від 29 липня 2026 року № 99/зп-26 (далі – рейтинг кандидатів), не може претендувати на посаду судді, вже обрану (заміщену) іншим учасником.

16.Рейтинг учасників Конкурсу формується в такому порядку:

1)секретаріат Комісії запрошує зареєстрованих учасників відповідно до їх місця у рейтингу кандидатів (від вищого до нижчого).

Учасники, які займають однакове місце в рейтингу кандидатів, запрошуються одночасно.

У разі запізнення учасник запрошується секретаріатом Комісії першочергово, якщо на момент його реєстрації триває запрошення учасників, які займають нижче місце в рейтингу кандидатів;

2)запрошений учасник обирає й оголошує найменування суду, у якому він має намір зайняти вакантну посаду.

У разі запрошення секретаріатом Комісії учасників, які займають однакову позицію за рейтингом кандидатів, першочергово свій вибір здійснює учасник, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час кваліфікаційного іспиту практичного завдання з адміністративної спеціалізації, а за однакової кількості балів – учасник, який є суддею. За однакових результатів у конкурсі учасників, які є суддями, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо учасники не мають стажу роботи на посаді судді або мають однаковий стаж роботи на посаді судді, перевага надається учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права (обраховується Комісією та зазначається в рішенні про допуск до участі в Конкурсі);

3)запрошений учасник не може претендувати на зайняття вже обраної іншими учасниками вакантної посади судді;

4)секретаріат Комісії інформує про можливість зайняття вакантних посад суддів у відповідному суді;

5)запрошений учасник посвідчує підписом свій намір зайняти відповідну посаду судді у протоколі формування рейтингу учасників Конкурсу.

17.Учасник Конкурсу, який посвідчив намір зайняти посаду судді у протоколі формування рейтингу, не може його змінити.

18.Відмова учасника Конкурсу від обрання та оголошення найменування суду, у якому він має намір зайняти вакантну посаду, має наслідком припинення його участі у Конкурсі.

19.Формування рейтингу учасників Конкурсу завершується у разі:

1)обрання (заміщення) учасниками всіх суддівських посад, щодо яких оголошувався Конкурс;

2)обрання та оголошення вакантної посади судді усіма зареєстрованими учасниками.

20.Спостереження заінтересованих осіб за процесом формування рейтингу учасників Конкурсу забезпечується в мережі «Інтернет» у режимі реального часу.

21.Затвердження рейтингу учасників Конкурсу та визначення його переможців здійснюється пленарним складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

22.Інформація про дату, час та місце проведення Конкурсу, зокрема співбесід з його переможцями, оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.