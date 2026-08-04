Конкурс до Київського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 3 серпня Комісією ухвалено такі рішення:

Радуцька Лариса Вікторівна — 677,63 — Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Мартиненко Валерія Сергіївна — 441,36 — Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Кратко Дмитро Михайлович — 712,94 — Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 65 кандидатами до Київського апеляційного суду: 28 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 24 кандидати – не підтвердили, з 13 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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