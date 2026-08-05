Добір на посаду судді місцевого суду: ВККС оприлюднила загальні результати кваліфікаційного іспиту

Оприлюднили загальні результати кваліфікаційного іспиту із спеціалізації місцевого господарського суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11.12.2024 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах та приймання заяв від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

5 серпня ВККС повідомила, що загалом звернулося 9 339 осіб, з яких 2 938 мали намір складати іспит з господарської спеціалізації (2 791 особа, яка претендує на посаду судді, 147 суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду).

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12 травня 2025 року (зі змінами) призначено кваліфікаційний іспит для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, та визначено таку черговість етапів його проведення:

перший етап – тестування знань з історії української державності;

другий етап – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду;

третій етап – тестування когнітивних здібностей;

четвертий етап – виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду.

До тестування знань з історії української державності допущено 2 601 особу (іспит з господарської спеціалізації).

За складом учасників:

1) судді місцевих судів – 140:

- судді адміністративних судів – 4;

- судді господарських судів – 14;

- судді загальних судів –122;

2) кандидати на посаду судді – 2 461:

- працівники апаратів судів – 709;

- працівники прокуратури – 541;

- адвокати – 381;

- військовослужбовці – 109;

- представники інших професій – 721.

Загальний гендерний баланс учасників, які були допущені до І етапу кваліфікаційного іспиту та мали намір складати іспит із господарської спеціалізації, рівномірний:

- жінки — 50%,

- чоловіки — 50%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.