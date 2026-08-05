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Троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді — ВККС

17:11, 5 серпня 2026
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ВККС: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді та одна кандидатка - у Дніпровському апеляційному суді.
Троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді — ВККС
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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 4 серпня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності п’ятьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

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Михайлюк Олена Ігорівна та Агафонов Сергій Анатолійович підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді. Тучков Сергій Сергійович та Гришко Олександр Миколайович не підтвердили здатності здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді.

У Дніпровському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердила Токар Наталія Володимирівна.

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді. Загалом проведено співбесіди з 65 кандидатами до Київського апеляційного суду: 30 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 26 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді. Загалом проведено співбесіди з 41 кандидатом до Дніпровського апеляційного суду: 27 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, на 1 кандидата очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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суд суддя ВККС

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