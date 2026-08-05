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Суддю Зборівського райсуду Тернопільської області Валентину Чорну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

15:05, 5 серпня 2026
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Рішення ухвалили після того, як Дисциплінарна палата ВРП внесла подання про її звільнення з посади.
Суддю Зборівського райсуду Тернопільської області Валентину Чорну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
Зборівський районний суд Тернопільської області, фото з відкритих джерел
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Суддю Зборівського районного суду Тернопільської області Валентину Чорну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

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Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 5 серпня 2026 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 5 серпня 2026 року, суддю Зборівського районного суду Тернопільської області Чорну Валентину Гнатівну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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