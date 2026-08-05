Суддю Зборівського райсуду Тернопільської області Валентину Чорну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Рішення ухвалили після того, як Дисциплінарна палата ВРП внесла подання про її звільнення з посади.

Зборівський районний суд Тернопільської області, фото з відкритих джерел

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Суддю Зборівського районного суду Тернопільської області Валентину Чорну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 5 серпня 2026 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 5 серпня 2026 року, суддю Зборівського районного суду Тернопільської області Чорну Валентину Гнатівну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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