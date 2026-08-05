Етична рада 6 серпня розгляне допуск кандидатів у члени ВРП за квотою Верховної Ради
16:44, 5 серпня 2026
Засідання розпочнеться о 10:00 6 серпня.
Етична рада 6 серпня проведе засідання, під час якого розгляне питання допуску кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Верховної Ради.
Засідання розпочнеться о 10:00.
До порядку денного включено два питання:
- ухвалення рішення про допуск або відмову в допуску кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Верховної Ради України до співбесіди.
- ухвалення рішення про призначення членів Етичної ради — доповідачів для оцінювання кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Верховної Ради України.
Засідання Етичної ради транслюватиметься онлайн.
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