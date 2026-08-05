Етична рада 6 серпня розгляне допуск кандидатів у члени ВРП за квотою Верховної Ради

Засідання розпочнеться о 10:00 6 серпня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Етична рада 6 серпня проведе засідання, під час якого розгляне питання допуску кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Верховної Ради.

Засідання розпочнеться о 10:00.

До порядку денного включено два питання:

ухвалення рішення про допуск або відмову в допуску кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Верховної Ради України до співбесіди. ухвалення рішення про призначення членів Етичної ради — доповідачів для оцінювання кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Верховної Ради України.

Засідання Етичної ради транслюватиметься онлайн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.