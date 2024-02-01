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Суд встановив факт смерті батька заявниці на тимчасово окупованій території: подробиці

15:57, 1 лютого 2024
Оскільки документи про смерть отримані від нелегітимної влади та не відповідають встановленій формі, ДРАЦС відмовив у державній реєстрації смерті.
Суд встановив факт смерті батька заявниці на тимчасово окупованій території: подробиці
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Чемеровецький районний суд Хмельницької області задовольнив заяву жительки Кам’янець-Подільського району – встановив факт смерті її батька 6 січня 2024 року у селищі Волноваського району Донецької області.

У суді жінка пояснила, що її батько помер на території України, у тимчасово окупованому селищі на Донеччині. Причиною смерті у довідці та свідоцтві про смерть тимчасово окупаційна "влада" вказала хронічну хворобу серця.

Та оскільки документи отримані від нелегітимної "влади" та не відповідають встановленій формі, Чемеровецький відділ ДРАЦС відмовив у державній реєстрації смерті. Тому заявниця просила суд встановити факт смерті її батька.

Дослідивши письмові докази (довідку, свідоцтво про смерть, які видані органами реєстрації тимчасово окупаційної влади міста Волноваха Донецької області, свідоцтва про народження та шлюб заявниці, відмову відділу ДРАЦС), суд дійшов висновку, що заява про встановлення факту, що має юридичне значення (факту смерті), підлягає задоволенню.

«Суд за таких обставин вважає обґрунтованим твердження заявника про неможливість отримання на території, тимчасово непідконтрольній ЗСУ, де ведуться бойові дії, документів, що підтверджують факт смерті за формою, встановленою чинним законодавством України, на теперішній час з об`єктивних причин», – зазначив суд.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду.

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