Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Вінниччині священник, який виправдовував війну, програв апеляцію: яке покарання його чекає

22:36, 29 травня 2024
Священник отримав два роки в'язниці за виправдовування вторгнення рф в Україну.
На Вінниччині священник, який виправдовував війну, програв апеляцію: яке покарання його чекає
Фото: Вінницька обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині відхилили апеляцію священника, якому присудили два роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Чоловіка визнали винним у виправдовуванні збройної агресії рф проти України та в діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Про це повідомили у Вінницькому апеляційному суді.

Обвинувачений просив змінити вирок, звільнивши його від покарання з випробуванням – річним іспитовим строком. Пояснював, що у забороненій російській соцмережі та в телеграм-каналі поширював антиукраїнський інформаційний контент релігійної спрямованості та пропагандистського характеру без злочинного умислу.

«Я ділився міркуваннями патріарха. Про те, що своїми діями завдаю шкоду Україні, дізнався лише після оголошення підозри. Відтоді я поміняв світогляд», – сказав він на судовому засіданні.

Адвокат же звертав увагу суду, зокрема, на те, що обвинувачений, батько трьох неповнолітніх дітей, у скоєному розкаявся і визнав вину. Каже, виправитися він може і без ізоляції від суспільства.

На думку ж прокурора, рішення суду першої інстанції – законне і справедливе. 

Вислухавши учасників справи, колегія суддів ухвалила залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення районного суду – в силі.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цифровізація збору податків, забезпечені антикорупційні органи, незалежні суди – спецпредставник США озвучила перелік реформ для України

Підтримка України з боку американських платників податків і Конгресу безпосередньо залежить від незалежної судової системи, цифрових систем збору податків і належним чином забезпечених НАБУ, САП та ВАКС.

Україні треба прискорити реформи і боротися з корупцією, американські платники податків вимагають реформ – спецпредставник США Пріцкер

Українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США.

Суддя з Херсонщини залишився в окупації, тепер його можуть звільнити з посади

Місце перебування судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова наразі невідоме.

Строки розшуку громадян за порушення військового обліку після 19 травня подовжено

Строки, протягом яких особа може перебувати у «розшуку» за порушення правил військового обліку, тепер рахуються по-новому.

710 тисяч громадян, у яких був статус в Резерв+ в «розшуку», зняті з розшуку завдяки Резерв+, – заступниця міністра оборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала досягненням зняття 710 тисяч громадян з «безпідставного розшуку» у «Резерв+».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді