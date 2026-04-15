Військова частина майже рік не нараховувала 100 тисяч гривень військовому під час лікування – справа дійшла до суду

Суд частково задовольнив позов і зобов’язав частину розрахуватися.

Чернігівський окружний адміністративний суд рішенням від у справі № 620/12740/25 частково задовольнив позов військовослужбовця до військової частини щодо виплати додаткової винагороди та грошового забезпечення.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо нарахування та виплати йому додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, у розмірі 100 000 гривень за період перебування на стаціонарному лікуванні внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, та у відпустці для лікування після тяжкого поранення з 1 жовтня 2024 року по 14 травня 2025 року, а також зобов’язати військову частину нарахувати та виплатити зазначену додаткову винагороду.

Крім того, позивач просив визнати протиправними дії військової частини щодо непроведення нарахування та виплати йому грошового забезпечення за період з 1 лютого 2025 року по 23 серпня 2025 року включно та зобов’язати військову частину нарахувати та виплатити грошове забезпечення за цей період.

Позивач вказував, що з 26 лютого 2022 року проходив військову службу у військовій частині, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а 24 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі Серебрянського лісництва Донецької області отримав поранення, пов’язане із захистом Батьківщини.

Після поранення позивач проходив тривале стаціонарне лікування, у тому числі в медичних закладах Республіки Хорватія з 17 жовтня 2023 року по 30 березня 2025 року. 23 серпня 2025 року позивача звільнено з військової служби.

Відповідач у відзиві на позовну заяву заперечував проти задоволення позову, посилаючись на те, що перебування військовослужбовця на тривалому лікуванні із збереженням грошового та матеріального забезпечення не може бути безмежним, а грошове забезпечення виплачувалося позивачу до березня 2025 року.

Рішення суду

Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов частково.

Суд встановив, що позивач брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, та отримав поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, що підтверджується відповідною довідкою.

Суд зобов’язав військову частину нарахувати та виплатити військовому додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», у розмірі 100 000 гривень за період перебування на стаціонарному лікуванні, внаслідок поранення, пов`язаного із захистом Батьківщини та у відпустці для лікування після тяжкого поранення з 1 жовтня 2024 року по 14 травня 2025 року. А також суд зобов`язав військову частину нарахувати та виплатити грошового забезпечення за період з 1 березня 2025 по 23 серпня 2025 включно.

В іншій частині позовних вимог суд відмовив.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана безпосередньо до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

