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Затримка надходження рішення через Електронний суд не позбавляє права на апеляцію — ВС

15:25, 26 липня 2026 112
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Адвокат отримав доступ до повного тексту ухвали слідчого судді вже після закінчення строку на її оскарження.
Затримка надходження рішення через Електронний суд не позбавляє права на апеляцію — ВС
Фото: vl.arbitr.gov.ua
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Коли особа надала згоду на отримання процесуальних документів на її електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі (у системі «Електронний суд»), вона обґрунтовано очікує отримати повний текст ухвали в електронному виді після його підписання судом, і пропуск строку оскарження не є наслідком невиправданої бездіяльності особи, якщо вона подала скаргу без затримок після отримання судового рішення. Такий висновок зробила Третя судова палата ККС ВС у справі № 619/7773/25.

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Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Ухвалою слідчого судді від 08.01.2026 відмовлено в задоволенні скарги адвоката на постанову начальника сектора дізнання відділу поліції про закриття кримінального провадження.

Апеляційній суд залишив без задоволення клопотання адвоката про поновлення строку апеляційного оскарження цієї ухвали.

У касаційній скарзі адвокат вказує, що резолютивну частину ухвали слідчого судді було доставлено в його електронний кабінет 10.01.2026. Водночас повний текст ухвали було підписано електронним підписом судді 20.01.2026, після чого судове рішення 21.01.2016 було оприлюднено в ЄДРСР. 22.01.2026 адвокат подав апеляційну скаргу. В розумінні ч. 1 ст. 117 КПК неможливість ознайомлення із повним текстом судового рішення та мотивами суду є поважною причиною пропуску процесуального строку.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС зазначила, що з матеріалів провадження вбачається, що 08.01.2026 слідчий суддя оголосив резолютивну частину ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги адвоката на постанову начальника сектора дізнання відділу поліції про закриття кримінального провадження.

Апеляційний суд, відмовивши в поновленні пропущеного процесуального строку, виходив із того, що строк апеляційного оскарження закінчується 13.01.2026, що резолютивну частину ухвали слідчого судді адвокату було доставлено в електронний кабінет 10.01.2026, що відсутні обґрунтовані перешкоди для подачі апеляційної скарги в межах визначеного законом строку.

Водночас, як убачається з системи «Електронний суд», повний текст ухвали слідчого судді від 08.01.2026 підписано електронним підписом судді 20.01.2026, а в ЄДРСР ця ухвала була оприлюднена 21.01.2026, що також видно з даних, опублікованих у цьому реєстрі.

Як убачається з матеріалів провадження за скаргою на рішення слідчого про закриття кримінального провадження адвокат звертався до місцевого суду із заявою, у якій надав згоду на отримання документів на його електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі. Отже, адвокат, повідомивши місцевий суд про бажання отримувати процесуальні документи, зокрема, рішення по суті справи, у системі «Електронний суд», обґрунтовано очікував отримати повний текст ухвали слідчого судді від 08.01.2026 в електронному виді, що за викладених вище обставин могло відбутися не раніше ніж після підписання ухвали слідчим суддею 20.01.2026 особистим електронним підписом, тобто фактично після спливу строку апеляційного оскарження.

Враховуючи вказане, обґрунтованими є доводи адвоката про те, що доступ до повного тексту ухвали слідчого судді від 08.01.2026 він отримав після закінчення строку на її оскарження.

У цьому провадженні адвокат не був ознайомлений з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення до дня надіслання захиснику його повного тексту 20.01.2026 через систему «Електронний суд» та оприлюднення судового рішення в ЄДРСР 21.01.2026.

Водночас адвокат діяв без невиправданих затримок у часі щодо оскарження ухвали слідчого судді, оскільки після отримання документа в електронному кабінеті 20.01.2026, підготував та подав апеляційну скаргу 22.01.2026, що відповідає встановленому законом строку для подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді та свідчить про сумлінність останнього.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 11.06.2026 у справі № 619/7773/25 (провадження № 51-1081км26) можна ознайомитись за посиланням.

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Верховний Суд судова практика Електронний суд ККС ВС

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