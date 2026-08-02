Коли достатньо трудової книжки, а коли потрібна уточнююча довідка: суд пояснив, як підтвердити пільговий стаж для пенсії

Одеський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що за наявності належних записів у трудовій книжці Пенсійний фонд не має права вимагати уточнюючу довідку для підтвердження пільгового стажу та відмовляти у призначенні пенсії.

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Одеський окружний адміністративний суд розглянув спір за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області щодо відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2. Позивач просив скасувати рішення органу Пенсійного фонду та зобов’язати повторно розглянути його заяву із зарахуванням до пільгового стажу періоду проходження строкової військової служби та роботи на посаді акумуляторника.

Суть справи

У справі № 420/10813/26 позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області із заявою про призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту 2 частини 2 статті 114 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії рішенням від 8 квітня 2026 року, мотивуючи це відсутністю необхідного пільгового стажу. За висновком відповідача, страховий стаж заявника становив 34 роки 10 місяців 23 дні, однак пільговий стаж був відсутній. Крім того, Пенсійний фонд зазначив, що заявник не подав пільгову довідку про підтвердження стажу роботи, яка визначає право на пенсію на пільгових умовах за формою, передбаченою Порядком №637.

Не погодившись із такою відмовою, позивач звернувся до суду. Він зазначав, що на момент звернення досяг 58-річного віку, мав понад 34 роки загального страхового стажу та достатній, на його думку, пільговий стаж. Позивач просив зарахувати до пільгового стажу період проходження строкової військової служби з 21 жовтня 1986 року по 14 листопада 1989 року, а також період роботи з 1 грудня 1989 року по 15 травня 1994 року на посаді акумуляторника.

Представник Пенсійного фонду у відзиві наполягав, що всі документи, які підтверджують страховий стаж, були враховані, однак відсутні підстави для включення спірних періодів до пільгового стажу. Відповідач також зазначив, що спеціальний стаж є окремою категорією та не може бути зарахований без виконання вимог спеціального законодавства, зокрема щодо подання підтверджувальних документів.

Позиція та висновки суду

Суд навів норми Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону «Про пенсійне забезпечення», Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Порядку застосування Списків №1 і №2, Порядку №637 та інших нормативних актів, що регулюють підтвердження спеціального трудового стажу та призначення пенсії на пільгових умовах. Суд зазначив, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, а уточнюючі довідки подаються лише у випадках, коли трудова книжка відсутня або в ній немає відомостей, що визначають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Оцінюючи вимогу про зарахування до пільгового стажу періоду строкової військової служби, суд встановив, що перед призовом позивач працював електромонтером контактної мережі. Разом із тим доказів того, що ця посада належала до робіт за Списком №1 або Списком №2 і давала право на призначення пенсії на пільгових умовах, до матеріалів справи не подано. Суд також звернув увагу, що період проходження військової служби вже був зарахований Пенсійним фондом до страхового стажу. За таких обставин суд дійшов висновку, що вимоги про включення цього періоду саме до пільгового стажу є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Щодо роботи на посаді акумуляторника суд встановив, що у спірний період ця професія була прямо передбачена Списками №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, затвердженими постановами Ради Міністрів СРСР №1173 від 22 серпня 1956 року та Кабінету Міністрів СРСР №10 від 26 січня 1991 року. Отже, така робота давала право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Суд зазначив, що Пенсійний фонд відмовив у зарахуванні цього періоду до пільгового стажу виключно через відсутність уточнюючої довідки. Водночас записи у трудовій книжці підтверджують роботу на посаді акумуляторника, а трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи. Суд наголосив, що уточнююча довідка необхідна лише у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Оскільки записи про роботу позивача на посаді акумуляторника містяться у трудовій книжці, підстави для відмови у зарахуванні цього періоду до пільгового стажу були відсутні. Такий висновок узгоджується з правовими позиціями Верховного Суду, викладеними у постановах від 10 грудня 2020 року у справі №372/403/17 та від 12 листопада 2025 року у справі №160/25181/24.

З огляду на викладене суд частково задовольнив позов. Він визнав протиправним та скасував рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про відмову у призначенні пенсії та зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву про призначення пенсії за віком на пільгових умовах із зарахуванням до пільгового стажу за Списком №2 періоду роботи на посаді акумуляторника з 1 грудня 1989 року по 15 травня 1994 року.

У задоволенні вимог щодо зарахування до пільгового стажу періоду проходження військової служби суд відмовив.

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