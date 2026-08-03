ВС визначив межі дії Закону «Про адміністративну процедуру» у дисциплінарних справах щодо судових експертів

Чи могла Центральна експертно-кваліфікаційна комісія проводити дисциплінарні провадження після набрання чинності Законом «Про адміністративну процедуру».

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У правовідносинах щодо розгляду Центральною експертно-кваліфікаційною комісією питань дисциплінарної відповідальності судових експертів після набрання чинності Законом України від 17 лютого 2022 року № 2073-IX «Про адміністративну процедуру» та до внесення відповідних змін Законом України від 10 жовтня 2024 року №4017-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» Центральна експертно-кваліфікаційна комісія, не втратила повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження та продовжувала реалізовувати їх на підставі Закону України від 25 лютого 1994 року №4038-XII «Про судову експертизу» і прийнятого на його виконання Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України від 3 березня 2015 року №301/5 та атестацію судових експертів у частині, що не суперечить принципам Закону України «Про адміністративну процедуру».

На цьому наголосив Верховний Суд розглядаючи справу 340/3787/24.

Про що виник спір

Судового експерта притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Експерт оскаржив рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії. У позові він просив визнати протиправним, нікчемним та скасувати акт індивідуальної дії (рішення) Центральної експертно-кваліфікаційної комісії про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення.

Він стверджував, що після набрання чинності Законом «Про адміністративну процедуру» комісія нібито втратила право проводити дисциплінарні провадження, оскільки її повноваження на той момент детально визначалися не законом, а підзаконним актом Міністерства юстиції.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову.

Вони дійшли висновку, що комісія не втратила своїх повноважень, а експерт позивач вчиний дисциплінарний проступок, вирішивши питання, що виходили за межі його кваліфікації.

Верховний Суд погодився з таким підходом.

Позиція Верховного Суду

Пункти 3 та 4 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2073-IX не передбачають автоматичного припинення дії спеціального законодавства або втрати адміністративними органами своїх повноважень до приведення такого законодавства у відповідність із цим Законом. До внесення відповідних змін законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить принципам Закону № 2073-IX.

Стаття 14 Закону України від 25 лютого 1994 року №4038-XII «Про судову експертизу» визначала підстави дисциплінарної відповідальності судових експертів, види дисциплінарних проступків і дисциплінарних стягнень, а також уповноважувала Міністерство юстиції України визначати порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

Верховний Суд зазначив, що відсутність у Законі України від 25 лютого 1994 року №4038-XII «Про судову експертизу» прямої вказівки на Центральну експертно-кваліфікаційну комісію як орган, уповноважений розглядати дисциплінарні провадження, сама по собі не свідчить про відсутність законодавчого закріплення відповідних дискреційних повноважень.

Внесення змін до Закону свідчать не про створення нового органу чи наділення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії новою компетенцією, а про приведення положень спеціального законодавства у відповідність до Закону № 2073-IX та уточнення процедурних аспектів реалізації вже існуючих повноважень.

У правовідносинах щодо розгляду Центральною експертно-кваліфікаційною комісією питань дисциплінарної відповідальності судових експертів після набрання чинності Законом № 2073-IX (15 грудня 2023 року) та до внесення відповідних змін Законом №4017-ІХ (15 листопада 2024 року) комісія не втратила своїх повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження та продовжувала реалізовувати їх на підставі Закону України «Про судову експертизу» і Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України від 3 березня 2015 року №301/5 у частині, що не суперечить принципам Закону України «Про адміністративну процедуру».

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