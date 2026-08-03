Новонароджена дитина померла через помилку акушерки — суд виніс вирок лікарці

Причиною смерті стало внутрішньоутробне інфікування, яке спричинило тяжке ураження легень, респіраторний дистрес-синдром та синдром системної запальної відповіді.

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Овідіопольський районний суд Одеської області визнав винною лікарку-акушерку-гінекологиню у неналежному виконанні професійних обов’язків, що, за висновками суду, призвело до смерті новонародженої дитини.

Обставини справи

Як зазначено у матеріалах справи № 509/316/26, жінка перебувала під наглядом лікарки під час вагітності у 2021 році. Під час обстежень у неї неодноразово виявляли ознаки запального процесу сечостатевої системи.

Суд встановив, що лікарка не встановила точний діагноз, не призначила необхідного лікування, зокрема антибактеріальної терапії, а обмежилася санацією сечових шляхів, яка не дала результату.

Після госпіталізації до пологового будинку жінка народила живу дитину. Однак приблизно через п’ять годин після народження стан немовляти різко погіршився. Медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося — вона померла того ж дня.

За даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стало внутрішньоутробне інфікування, яке спричинило тяжке ураження легень, респіраторний дистрес-синдром та синдром системної запальної відповіді. Експерти зазначили, що зараження плода відбулося ще під час вагітності, а своєчасне лікування матері могло запобігти трагедії.

У суді лікарка своєї вини не визнала та заявила, що виконувала професійні обов’язки належним чином. Водночас суд визнав її доводи необґрунтованими, врахувавши висновки експертів, медичну документацію та свідчення учасників справи.

Що вирішив суд

Жінці призначили три роки позбавлення волі та заборонили протягом трьох років займатися лікарською діяльністю. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Крім того, суд частково задовольнив позов батьків дитини. Лікарку зобов’язали виплатити один мільйон гривень моральної шкоди матері загиблої дитини та 100 тисяч гривень батькові.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Оболонський районний суд Києва визнав винною лікарку акушера-гінеколога у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Суд призначив їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також задовольнив цивільні позови бабусі та дідуся дітей про стягнення з неї 15 млн гривень моральної шкоди на користь дітей померлої пацієнтки.

За матеріалами справи, у липні 2023 року вагітну жінку доставили до одного з центрів репродуктивної та перинатальної допомоги у Києві. Медичний огляд та подальшу допомогу їй надавала чергова лікарка акушер-гінеколог.