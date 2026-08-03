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Військовий пішов у СЗЧ та намагався вкрасти ноутбук — суд виніс вирок

18:17, 3 серпня 2026
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Чоловіка затримали після крадіжки ноутбука у гіпермаркеті.
Військовий пішов у СЗЧ та намагався вкрасти ноутбук — суд виніс вирок
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Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину, а згодом намагався викрасти ноутбук із гіпермаркету «Епіцентр». Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

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Обсттавини справи

Як зазначено у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, уродженець Одеської області Михайло Щ. у листопаді 2025 року самовільно залишив військову частину та майже пів року не проходив службу.

7 травня 2026 року чоловік перебував у Львові, де у гіпермаркеті «Епіцентр» взяв ноутбук Acer вартістю близько 19 тисяч гривень. За матеріалами справи, він пройшов через антикрадіжні рамки та попрямував до виходу, однак його зупинив працівник охорони.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки. Окрім цього, військовому вже інкримінували самовільне залишення військової частини.

Що вирішив суд

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та просив суд не призначати йому суворе покарання.

Суддя Григорій Жовнір, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у скоєнні двох кримінальних правопорушень та призначив покарання — 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шептицький міський суд Львівської області ухвалив вирок у кримінальній справі щодо військовослужбовця, обвинуваченого у повторному незаконному заволодінні транспортним засобом та самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Судовий розгляд відбувався у спрощеному порядку, з повним визнанням вини обвинуваченим.

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