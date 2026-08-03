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Чоловік тікав від військовослужбовців ТЦК на велосипеді та поранив їх ножем: суд виніс вирок

17:05, 3 серпня 2026
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Після спроби втекти від перевірки документів чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК і отримав три роки ув'язнення.
Чоловік тікав від військовослужбовців ТЦК на велосипеді та поранив їх ножем: суд виніс вирок
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Чоловік під час перевірки військово-облікових документів намагався втекти від військовослужбовців ТЦК на велосипеді, а коли його зупинили, дістав ніж і завдав поранень двом військовослужбовцям. Вінницький міський суд визнав його винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень службовим особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків та призначив три роки позбавлення волі.

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Обставини справи

Як встановив суд, подія сталася 4 квітня 2026 року у Вінниці. Військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які входили до складу групи оповіщення військовозобов’язаних, зупинили чоловіка, який рухався велосипедом, для перевірки військово-облікових документів. Суд зазначив, що відповідно до статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вони виконували покладені на них службові обов’язки.

За встановленими судом обставинами справи 127/19054/26, чоловік не виконав законну вимогу військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи, почав нецензурно висловлюватися та намагався втекти. Після того як військовослужбовці перешкодили йому залишити місце події, він дістав із кишені ніж і завдав ударів двом військовослужбовцям. Один із потерпілих отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітки, інший — непроникаюче ножове поранення грудної клітки та колоту рану плечового суглоба. Відповідно до висновків судово-медичних експертиз, усі ці ушкодження віднесено до легких тілесних.

Позиція обвинуваченого

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що, побачивши представників ТЦК, вирішив утекти, свідомо не виконав їхню вимогу про пред’явлення документів, а коли його наздогнали та намагалися затримати, дістав власний ніж і завдав поранень військовослужбовцям. За його словами, спочатку він хотів їх налякати, однак усвідомлював, що умисно завдає тілесних ушкоджень саме військовослужбовцям ТЦК, які виконували службові обов’язки. Він також погодився з викладеними в обвинувальному акті обставинами.

Оскільки фактичні обставини кримінального провадження сторони не оспорювали, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо цих обставин.

Правова оцінка суду

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України як умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовим особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Суд звернув увагу, що у цій справі кримінально-правове значення мав не лише характер тілесних ушкоджень, а й статус потерпілих. Оскільки поранення були заподіяні військовослужбовцям ТЦК саме у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, відповідальність настала за спеціальною нормою — ч. 2 ст. 350 КК України.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, не перебуває на обліку в лікаря-нарколога чи психіатра, а також повністю визнав свою вину. Водночас суд визнав пом’якшуючою обставиною лише повне визнання вини, але не визнав щире каяття. У вироку зазначено, що обвинувачений висловлював переконання про добровільний характер мобілізації та заявляв, що йому невідомо про конституційний обов’язок громадян захищати державу, що, на думку суду, свідчить про відсутність повністю критичного ставлення до вчиненого. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.

Окремо суд наголосив, що військовослужбовці ТЦК діяли при виконанні службових обов’язків та на виконання заходів, запроваджених під час воєнного стану. На думку суду, напад на них посягав не лише на здоров’я потерпілих, а й на нормальну діяльність та авторитет органів державної влади, а в умовах збройної агресії РФ такий злочин має підвищену суспільну небезпечність.

Яке покарання призначив суд

Вінницький міський суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому три роки позбавлення волі, що є мінімальним строком, передбаченим санкцією ч. 2 ст. 350 КК України. Водночас суд дійшов висновку, що покарання має бути реальним, а не із застосуванням звільнення від його відбування.

Суд також зарахував до строку покарання час попереднього ув’язнення та період перебування під цілодобовим домашнім арештом у порядку, передбаченому статтею 72 КК України, а до набрання вироком законної сили залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду.

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